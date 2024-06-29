MLB／索托3分砲 敲醒洋基打線打爆藍鳥

索托在六局敲出一發逆轉3分砲。(美聯社)

前一天才被藍鳥打爆，洋基 28日續戰藍鳥，5局打完又陷入落後，但索托（Juan Soto）在六局敲出一發逆轉3分砲，也帶起洋基攻勢，全場打出18支安打，終場以16：5打爆藍鳥，中止近期4連敗。

藍鳥開賽就靠著史普林格（George Springer）安打先馳得點，4局上洋基靠著戴維斯（J.D. Davis）內野滾地球追平，但藍鳥5局下靠著2安、1次四壞保送與2次觸身球再添2分，3：1領先。

不過6局上，洋基接連敲出2安，接著索托鎖定藍鳥日籍左投菊池雄星的內角速球，擊出右外野方向3分砲，也是索托本季第20轟出爐，一棒將比分逆轉為4：3。索托的全壘打也敲醒洋基打線，接著戴維斯二壘安打與托瑞斯（Gleyber Torres）全壘打，一口氣灌進6分。

藍鳥之後靠著納法利法（Isiah Kiner-Falefa）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的全壘打追近至2分差，但洋基8局上又靠佛度戈（Alex Verdugo）與勒梅修（DJ LeMahieu）又敲出二壘安打進帳2分，9局賈吉（Aaron Judge）也在滿壘敲安帶起攻勢，洋基這一局又灌進7分。

索托這場比賽4打數2安打包含1支全壘打，貢獻3分打點；賈吉5打數3安打，貢獻2分打點，托瑞斯也貢獻3分打點。