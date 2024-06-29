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MLB／賈吉獲明星賽人氣王 大谷只排第6

體育新聞組／ 綜合報導
第四名索托。(美聯社)
第四名索托。(美聯社)

大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）獲得人氣王，費城人隊強打哈波（Bryce Harper）則是國聯第一，兩人率先成為明星賽先發，道奇大谷翔平以277萬7123票，成為國聯指定打擊（DH）第一。

賈吉共獲得342萬5309票，這是他自2022年明星賽以來，第二度獲得人氣王。賈吉成為史上第11位至少兩度獲得大聯盟人氣王的球員，史上最多仍是水手隊傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的5次。

哈波獲得327萬7920票是國家聯盟最多，全大聯盟第2，入選國聯先發一壘手，這是他生涯第8次入選明星賽，第7次成為先發球員。

大谷翔平去年在天使隊獲選美聯人氣王，本季轉戰道奇以277萬7123張票，獲選國聯指定打擊第一，所有球員中則排第6，前5名依序是賈吉、哈波、波姆（Alec Bohm）、索托（Juan Soto）、拉契曼（Adley Rutschman）。

據大聯盟規則，賈吉和哈波在第一階段投票，成為所屬聯盟票數最多的球員，因此獲得先發位置。剩下的先發球員將於美國時間6月30日公佈，除投手之外，外野手前6名和其他位置前2名進入第二階段票選，大谷翔平將和費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）競爭國聯指定打擊先發。

大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基隊「法官」賈吉獲得人氣王。（美聯社）
大聯盟明星賽票選第一階段結束，洋基隊「法官」賈吉獲得人氣王。（美聯社）
第六名大谷翔平。(美聯社)
第六名大谷翔平。(美聯社)
第二名哈波。（路透）
第二名哈波。（路透）
第五名拉契曼。(美聯社)
第五名拉契曼。(美聯社)
第三名波姆。(美聯社)
第三名波姆。(美聯社)

大谷翔平 費城 道奇

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