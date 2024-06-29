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MLB／道奇球僮空手接飛球 獲封守護大谷的男人

記者蘇志畬／綜合報導
道奇隊球僮赫雷拉一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上暴紅。（視頻截圖）
道奇隊球僮赫雷拉一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上暴紅。（視頻截圖）

道奇隊球僮赫雷拉（Javier Herrera）一招空手接飛球，不僅救了大谷翔平一命，更在社群媒體上暴紅，28日接受訪問時更吸引近50位記者到場，就連大谷翔平也在社群轉貼訪問影片，稱呼他是：「我的英雄！」

道奇先前與白襪隊交手時，大谷翔平在板凳區準備，突然一顆強勁飛球朝他的方向而來，大谷扭頭往旁邊閃避，不料身前的赫雷拉輕鬆以雙手接住這顆球，展現超強反射神經，還一臉淡定，大谷也露出佩服的神情。

這段影片在網路上瘋傳，赫雷拉也被封為「守護大谷的男人」，赫雷拉受訪時說：「我只是做好自己的工作，看到打者敲出那一球直直飛來，覺得自己應該能接得住。」

外界最好奇的是，徒手接住那顆飛球不會痛嗎？赫雷拉說：「一點都不痛，可能因為我有擦乳液吧。」一句玩笑話逗樂現場記者。

赫雷拉也透露，當下大谷向自己道謝，自己也回應「有我守護你」，媒體開玩笑問到是不是有收到保時捷當謝禮？赫雷拉說沒有，「這是不需要報酬的。」

有趣的是，赫雷拉在2016年也曾成為討論話題，他在主場對紅人隊之戰為了接住左外野的界外球，跌倒掉進觀眾席，他當下低頭不想面對，他說：「被播放到全國真的是太丟臉了。」

不過這一次，赫雷拉因拯救大谷而聲名大噪，他說：「這次我是英雄了。」那支影片至今觀看數超過650萬次，赫雷拉自己就貢獻不少，「我看了有100次吧。」

大谷翔平 道奇 社群媒體

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