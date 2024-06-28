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MLB／「太高估自己」被打爆後學教訓 今永昇太優質先發助小熊止敗

記者蘇志畬／綜合報導
小熊投手今永昇太繳出6局失3分的優質先發。 (路透)
小熊投手今永昇太繳出6局失3分的優質先發。 (路透)

小熊隊日籍左投今永昇太前一戰投3局狂失10分，讓他認識到自己的不足，「想要保留力氣又想要擊敗對手，這世界沒這麼簡單」，於是他27日飆出旅美生涯最快球速，也繳出6局失3分的優質先發，幫助球隊以5：3擊敗巨人隊，中止4連敗。

今永昇太27日開賽就火力全開，前5局僅被敲1支安打，不過6局下單局被敲4支安打，2出局、一二壘有人時，索勒（Jorge Soler）的二壘安打造成傷害，加上今永暴投奉送1分，以及馬托斯（Luis Matos）的追平安，單局丟掉3分。

小熊隊在3局上靠霍納（Nico Hoerner）2分砲加上鈴木誠也的三壘打，攻下3分，兩隊平手局面進入延長賽，10局上哈普（Ian Happ）的2分砲成為勝負關鍵。

今永昇太6局被敲5支安打掉3分，最終無關勝敗，他透露：「這一周真的很不安。」在前一場先發後，他被「如果又被打爆怎麼辦？」的念頭纏繞，直到總教練一席話破開烏雲。

今永昇太想起總教練康索（Craig Counsell）在春訓時曾說過：「被打爆就再站起來就好，被打倒不是問題，重點是你要能再站起來。」到賽前自己還有些膽怯的心，但康索跟他說：「到最後，還是只有你自己能夠做到。」

而今永最快球速來到152.2公里（94.6哩）的本季新高，直球均速為149公里，跟前一場最快球速148公里、平均145公里有很大差異。

「我希望大家可以看見我再站起來的決心。」今永昇太透露，前一場自己想要保留一些力量，以直球為主，結果卻被反噬，這不是一個可以留力解決對手的世界，「我在這裡還沒留下成績，怎麼可以只用8成力？我太高估自己的能力。接下來我會全力抓下出局數，就跟今天一樣，真的是學到了一課。」

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