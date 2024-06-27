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MLB／大谷25轟 連10戰有打點刷新道奇104年隊史

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平本季第25轟出爐。（路透）
大谷翔平本季第25轟出爐。（路透）

道奇隊日本球星大谷翔平連2天首打席開轟，本季第25轟出爐，連10戰有打點更刷新道奇隊史成軍104年來紀錄。

影音來源：YouTube

大谷25日首打席從白襪隊投手弗列克森（Chris Flexen）手中，擊出本季第24支全壘打，26日對決強投費德（Erick Fedde），將91哩的卡特球夯出右外野大牆，本季第25轟出爐，擊球初速113.9哩，飛行距離437呎。

這發全壘打讓大谷連10戰有打點，打破坎潘奈拉（Roy Campanella）、賈蘭（Augie Galan）和布朗（Eddie Brown）共同保持的道奇隊史紀錄，成為1920年把打點放進官方數據以來，連續場次有打點的道奇隊史紀錄保持人。

大谷25日才以連9戰有打點追平隊史紀錄，成為第5名達此成就的道奇球員，他26日又開轟，該支全壘打擊球初速高達113.9英里，飛行距離437英尺。

這是大谷本季第3次首局首打席開轟，也是生涯第9次。 

此外，今年大聯盟明星賽全壘打大賽，若是增加大谷翔平這顆巨星會是一大看點，大谷本人已有動念，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖然點出正反兩個看法，但最終仍是，「我會遵照他的意願。」

大谷翔平被問及是否有意參加全壘打大賽時，他表示自己要先獲得許可，因為目前仍在復建當中（指投球），需要遵循醫生、防護員的意見，「我自己是想要參賽的感覺，我想任何球員都會想要參賽，但這需要考量不同層面。」

羅伯茲今天受訪時則表示：「一方面來說，他參加全壘打大賽對棒球是很棒的事，另一方面，作為道奇隊總教練來看，你必須更加細心，事實上參加這個活動會有更多的揮棒、高強度競技，而他還在手肘的復健過程中。」

至於大谷有透露想參賽的念頭，羅伯茲表示，兩人最終還是會針對此事討論，「我不想當阻止他的那個人，因為我自己也不喜歡被阻止，但手術這點還是增加了一些不同的分歧。」

羅伯茲也指出，「總教練不想讓他的球員們參加45分鐘的高強度揮棒，尤其又是在該休息的時候，這點應該沒有人會抗議？但另一方面，他確實是棒球界的巨星，這會讓全壘打大賽更加吸引人。」

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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