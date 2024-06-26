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MLB／大谷翔平第25轟出爐 連10場打點 史東完投完封並肩柳賢振

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平連兩天對陣白襪隊都在首局首打席開轟。（美聯社）
道奇隊日本球星大谷翔平連兩天對陣白襪隊都在首局首打席開轟。（美聯社）

道奇日本球星大谷翔平連兩天對陣白襪隊都在首局首打席開轟，不僅將本季全壘打數字推上25發，更締造連10場有打點，刷新道奇隊隊史紀錄，而超級新人史東（Gavin Stone）更締造生涯首次完投完封，道奇就以4：0拿下勝利。

大谷翔平26日先發第1棒、指定打擊，1局上面對前韓職投手三冠王費德（Erick Fedde），纏鬥到2好3壞，第6顆90.0哩的卡特球，被大谷轟出中右外野的陽春砲，擊球初速113.9哩、飛行距離437呎，一打出去就知道留不住。

大谷翔平也成為自1920年打點成為正式紀錄以來，道奇隊連續場次有打點的紀錄保持人，超越原本1955年坎潘奈拉（Roy Campanella）、賈蘭（Augie Galan）和布朗（Eddie Brown）的連9場打點。

接下來3的打席，大谷翔平就沒太多好球可打，3局上在一二壘有人時獲得四壞保送，5局上作為首名打者敲出三壘界外飛球出局，7局上2出局、一壘有人又是四壞保送，全場2打數1安打，另有2次四壞，打擊率上升到3成22。

道奇隊在3局上無人出局滿壘時，靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）高飛犧牲打、弗里曼（Freddie Freeman）二壘打，追加3分。

而先發投手更是一夫當關，25歲的史東以103球投完9局，被敲4支安打沒有掉分，另有7次三振，沒有四壞保送，2.73的防禦率更是國聯第5名。

史東成為道奇隊自2022年4月25日的布勒（Walker Buehler）之後，再次投出完投完封的投手，而隊史具有新人資格投出完投完封，前一人已要追溯到2013年的柳賢振。

道奇 大谷翔平 日本

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