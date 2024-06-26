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MLB／洋基柯爾被轟垮 賈吉滿貫砲無力回天

體育新聞組／綜合報導
洋基王牌投手柯爾在復出第二場比賽被大都會打爆。(路透)
洋基王牌投手柯爾在復出第二場比賽被大都會打爆。(路透)

道奇與白襪25日對戰，大谷翔平敲出單月第10轟，並且進帳超前打點，幫助球隊以4：3逆轉擊敗白襪。洋基大都會上演地鐵大戰，其中洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）在復出第二場比賽於前4局就遭到大都會重砲轟炸，被擊出7支安打，其中包括4支全壘打，失掉6分都是自責分，儘管「法官」賈吉（Aaron Judge）延續火燙手感在八局上半擊出滿貫砲，但仍是無力回天，最終洋基就以7：9敗下陣來，柯爾也吞下賽季首敗。

大谷翔平在首局首打席開轟，敲出6月第10轟，近9戰7轟手感火燙，且連續9場比賽進帳打點，追平道奇隊史自1920年打點成為正式紀錄以來的最長連續場次有打點的紀錄，4下大谷翔平在一、三壘有人時建功，敲出一隻紮實的一壘安打打下超前分，助隊取得4：3領先。

去年拿下美聯賽揚獎的柯爾，因為右肘傷勢一度被列入60天傷兵名單，直到近期經過3場小聯盟復健賽後才在本月重返大聯盟，復出首戰面對金鶯主投4局被擊出3安打失掉2分，最終在隊友打線支援下躲過敗投。

不過25日的本季第二場先發，柯爾卻遭到大都會打線重砲轟炸，大都會韋恩托斯（Mark Vientos）在第二、四局各擊出一發全壘打，加上貝德（Harrison Bader）二局下的陽春砲、四局下尼莫（Brandon Nimmo）的兩分砲，柯爾僅投4局就失掉6分，不僅被擊出7支安打還送出4次保送，在0：6落後的情況下黯然退場。

儘管洋基打線第五局先靠著索托（Juan Soto）陽春砲追回一分，但大都會又在六局下靠著3支安打以及洋基守備失誤，單局灌進3分，取得9：1的大幅領先，七局上賈吉二壘安打幫助洋基追回一分，八局上他則是在滿壘情況下從嘉瑞特（Reed Garrett）手中擊出滿貫砲，但仍是無力回天，終場洋基就以7：9敗下陣來。

至於柯爾在談到自己的表現時則說：「這是令人失望的，今晚我並沒有為球隊帶來好的贏球機會，我無法成功地執行投球任務，反而為球隊挖了一個洞。」

大谷翔平敲出單月第10轟並進帳超前打點，幫助球隊以4：3逆轉擊敗白襪拿下3連勝。...
大谷翔平敲出單月第10轟並進帳超前打點，幫助球隊以4：3逆轉擊敗白襪拿下3連勝。(美聯社)

洋基 大都會 大谷翔平

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