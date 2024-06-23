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MLB／海盜狀元第98球還有163公里 首球挨轟納悶「不可能」

記者陳宛晶／即時報導
海盜隊狀元郎史肯斯23日面對光芒隊先發7局僅失1分、送出8次三振。但海盜終場以1：3輸球，史肯斯無關勝敗。（路透）
海盜隊狀元郎史肯斯23日面對光芒隊先發7局僅失1分、送出8次三振。但海盜終場以1：3輸球，史肯斯無關勝敗。（路透）

海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）再投出一場驚人內容，今天面對光芒隊先發7局僅失1分、送出8次三振，收工前的最後一球、第98球還有101.5哩（約163.3公里），但海盜終場以1：3輸球，史肯斯無關勝敗。

史肯斯第1球是99.5哩的紅中直球，被迪亞茲（Yandy Díaz）打向右外野直擊全壘打標竿，這發陽春砲成為他僅有的失分，光芒此後無法再從他手中拿到分數，此役以連續解決11人次收尾，第7局面對傑克森（Alex Jackson）最後以一顆101.5哩直球讓他揮空，完成7局投球，史肯斯看了一眼大螢幕上顯示的球速後，自己也忍不住笑了。

Statcast啟用以來，這是先發投手在第7局以後的最快球速，與2021年阿坎塔拉（Sandy Alcantara）及柯爾（Gerrit Cole）並列。

首球挨轟並未讓他動搖，史肯斯說：「我看著那一球在飛，想說不可能，我不覺得他有打得很強勁，我不確定當時風是怎麼吹的，也不會說這球就是被吹出去，因為他一定是打得夠強勁這球才會飛出去，但我當時看到這球打到標竿，也只是笑笑，心想『恭喜你』。」

光芒教頭凱許（Kevin Cash）大讚史肯斯的表現，「迪亞茲可以敲出那轟，我很為他開心，但史肯斯才華洋溢，他真的太酷了。」他表示，海盜擁有史肯斯、瓊斯（Jared Jones）兩位年輕強投，堪比今年所碰過任何球隊的前兩號先發。

史肯斯退場時，兩隊處於1：1平手，確定「問天」收場，光芒在8局上由迪亞茲、洛伊（Josh Lowe）雙安開路，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）以高飛犧牲打送回超前分，帕拉西奧斯（Richie Palacios）安打再挹注1分打點，終場以3：1贏球。

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