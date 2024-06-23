MLB／賈吉第28轟出爐、擊退勇士 幫助洋基穩據美聯東區龍頭

賈吉本季28轟穩居大聯盟全壘打王。(美聯社)

洋基 隊「法官」賈吉(Aaron Judge)又轟了，22日對勇士 隊之戰一局下揮出兩分全壘打，成為致勝一擊，本季28轟穩居大聯盟全壘打王，洋基終場以8：3獲勝，也穩住美聯東區龍頭。

兩隊三連戰首戰，賈吉四次打數掛零、吞下兩次三振，一局下首次站進打擊區，面對勇士先發投手摩頓(Charlie Morton)，在一好三壞後逮中95英里外角速球，轟上右外野看台，幫助洋基2：1超前，維持領先優勢到比賽結束。

賈吉近五戰出現三轟，22日比賽中四打數一安打，被三振、保送各一次，攻下三分打點，不但全壘打數排名第一，也是本季首位達到70分打點的球員，暫居雙冠王。

勇士隊歐蘇納(Marcell Ozuna)首局開轟，從洋基先發投手史卓曼(Marcus Stroman)的手中揮出陽春砲，本季第21轟出爐，仍在國聯排名第二，只差道奇隊大谷翔平一轟。

洋基打完前六局已經7：1領先，勇士捕手達德諾(Travis d'Arnaud)七局上轟出兩分砲，洋基代打葛里沙姆(Trent Grisham)七局下回敬陽春砲，最後以五分之差獲勝，三連戰前兩戰扳平戰局。

洋基22日賽前只領先金鶯隊半場勝差，面臨分區王座保衛戰，但金鶯又以1：5不敵太空人 隊，輸掉三連戰前兩戰，加上洋基贏球、結束三連敗，兩隊勝差變成1.5場。

金鶯開路先鋒韓德森(Gunnar Henderson)22日三打數掛零、被保送一次，全壘打停在24支，在大聯盟排名第二。