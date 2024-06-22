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MLB／大谷2分砲送老東家天使 只剩對費城人、紅雀未開轟

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，用全壘打和舊情人打招呼。(路透)
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，用全壘打和舊情人打招呼。(路透)

兩支洛城球隊21日在道奇球場展開「公路大戰」，大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，用全壘打和舊情人打招呼，第5局敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，大谷本季第22轟出爐，全壘打版圖也解鎖第28隊，只剩費城人、紅雀隊尚未攻略。不過，道奇打到延長賽以2比3輸球。

道奇連續與天使隊進行兩場「公路大戰」，由道奇作東，大谷擔任首棒，他在過去6年效力天使，留下0季後賽經驗，去年冬天決定轉戰鄰居球隊道奇，由紅杉改穿藍衫，首度碰到天使備受矚目。

大谷前兩打席都獲得四壞保送，5局下、兩出局，巴恩斯（Austin Barnes）先敲安上壘，大谷咬中幾乎在5號位的91.1哩直球，掃出中右外野牆外，飛行距離455呎，左投摩爾（Matt Moore）成為苦主。

大谷這一轟解鎖大聯盟生涯面對第28隊開轟，只剩費城人、紅雀還未出現在他的全壘打清單上。

另外，台灣傳奇球星郭泓志擔任這場比賽開球嘉賓，當年開轟、甩棒的經典畫面也在大銀幕上重現。他在退役後仍維持精壯體態，讓道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）一見到他，開口就問「今晚要投1局嗎？」

郭泓志2005到11年共在道奇留下7季出賽成績，以2010年為代表作，出賽56場、60局，防禦率1.2締造隊史單季50局以上最低防禦率紀錄，該年也遞補投進明星賽，成為台灣史上第一人，寫下風光一頁。

大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，用全壘打和舊情人打招呼。(路透)
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，用全壘打和舊情人打招呼。(路透)

道奇 費城 羅伯茲

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