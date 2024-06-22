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MLB／大谷敲2分砲成道奇僅有分數 天使延長賽贏了

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊後援投手亞布洛21日在第6局投出3顆觸身球，種下敗因。(歐新社)
道奇隊後援投手亞布洛21日在第6局投出3顆觸身球，種下敗因。(歐新社)

大谷翔平生涯在例行賽首會天使隊，今天一度以兩分砲幫助道奇隊打下領先，但這也是道奇全場僅有的分數進帳，後援投手亞布洛（Ryan Yarbrough）第6局登板面對的前5人就出現3顆觸身球，搞砸戰局，兩隊打到延長10局後由天使以3：2帶走勝利。

比賽由道奇作東，大谷擔任首棒、指定打擊，他在過去6年效力天使，留下0季後賽經驗，去年冬天決定轉戰鄰居球隊道奇，由紅杉改穿藍衫，首度碰到天使備受矚目。

大谷前兩打席都獲得四壞保送，5局下、兩出局，巴恩斯（Austin Barnes）先敲安上壘，大谷咬中幾乎在5號位的91.1哩直球，掃出中右外野牆外，飛行距離455呎，左投摩爾（Matt Moore）成為苦主。

大谷這一轟解鎖大聯盟生涯面對第28隊開轟，只剩費城人、紅雀還未出現在他的全壘打清單上。

2：0的領先，道奇在6局上啟用亞布洛登板後失守，以觸身球開局，再被敲安，暫停過後雖以三振取得第一個出局數，但隨後對歐霍普（Logan O'Hoppe）、耐托（Zach Neto）都投出觸身球，先擠回1分，莫尼亞克（Mickey Moniak）的滾地球再送回天使追平分。

大谷8局下敲安，兩出局後想靠盜壘進占得點圈，但被捕手歐霍普抓到，道奇的攻勢無功而返。

大谷翔平(右)21日在8局下想盜到二壘得點圈，但被觸殺出局。(歐新社)
大谷翔平(右)21日在8局下想盜到二壘得點圈，但被觸殺出局。(歐新社)

兩隊以2：2進入延長賽，10局上瓦德（Taylor Ward）敲安帶有1分打點，艾斯特維茲（Carlos Estévez）10局下把關1分領先，以三上三下、連飆2K收尾，天使在「公路大戰」旗開得勝。

道奇 費城 大谷翔平

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