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MLB／大谷翔平專屬球鞋Ohtani 1誕生 明星周亮相

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

運動品牌New Balance今年為大谷翔平推出專屬Logo，而第一批專屬商品將在7月15日全球上線，命名為「Ohtani 1」，其中那雙白色為底、帶金色Logo的嶄新球鞋，大谷翔平將在明星周第一次穿著它亮相。

New Balance今天透過社群媒體宣布，大谷翔平的專屬系列靈感來自於棒球的歷史，以及這位傳承者，揉合他的場上表現以及場下本質，以當代、精雕細琢的方式進行設計。

根據大聯盟官網報導，New Balance在1年半前就帶著原型鞋款找上大谷，開始測試他的使用心得，也很榮幸能夠為這位當代球星設計專屬球具，難度在於要兼顧投球、打擊的全方面用途，還要符合大谷的標準。

New Balance資深產品經理努梭（Matt Nuzzo）表示：「我們很快就理解到，一致性是翔平的至高標準，他希望感覺是一致的，而且穿起來很舒服，無論他要做什麼事情，我們需要一雙全功能的鞋子，而他也正是這樣的球員。」

最後誕生的是一款經典中帶有創新的鞋款，中底的材質設計讓大谷更能夠掌握腳底的觸感，鞋楦上的三角形設計則是借用建築語彙，代表著力量及穩定，也借鑑日本巨蛋球場的天頂設計，只不過以往低調的大谷，要接受有著金色Logo及鞋釘的設計，是New Balance向他的「金色標準」致敬。

大谷翔平則表示：「我對於棒球的歷史抱持敬意，我喜歡這個系列向傳統致敬，同時有帶點新潮元素，New Balance讓這兩者保持完美平衡，對我來說是很興奮的一刻。」

大谷翔平 社群媒體 日本

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