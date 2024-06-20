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MLB／大谷翔平21轟獨居國聯第一 教頭讚：狀態絕佳

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日本球星大谷翔平今天轟出本季第21發全壘打，獨居國家聯盟全壘打王，也幫助道奇隊以5：3擊敗洛磯隊，在大谷扛起開路先鋒後的4場敲出2轟，道奇隊則是3勝1敗，正如總教練羅伯茲（Dave Roberts）所說：「他的狀態絕佳。」

大谷翔平今天擔任先發第1棒、指定打擊，首局首打席面對洛磯先發投手布拉克（Ty Blach），抓準一顆89.1哩的伸卡球，敲出中外野陽春砲，擊球初速101.5哩、飛行距離427呎，生涯第7次首局首打席開轟，上一次是2022年5月22日。

而大谷接下來在2局上獲得四壞保送、4局上遭到三振、6局上敲出中外野飛球出局、8局上獲得故意四壞，總計3打數1安打，另有2次保送，打擊率上升到3成18，21轟超越勇士強打歐蘇納（Marcell Ozuna）的20轟，獨居國聯第一。

大谷翔平近5戰敲出4轟，4局上史密斯（Will Smith）與弗里曼（Freddie Freeman）也演出「背靠背」開轟，都讓羅伯茲稱讚。

而在貝茲（Mookie Betts）受傷缺陣後，道奇隊讓大谷扛第1棒的4場比賽，18打數8安打，包含2轟、3支二壘打，有6分打點，羅伯茲今天賽前表示：「除了他還有誰？他的表現很完美，之前也打過第1棒，揮棒越來越好，正是我們所需要的。」

而道奇先發投手史東（Gavin Stone）則是以5.1局、7K失2分的表現，拿下本季第8勝，羅伯茲表示：「他的表現只有驚人可形容，作為先發投手的投入，非常有效率，而且還在變得更好。」

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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