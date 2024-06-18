我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼樂園遭集體訴訟 合格年票持有人可得65元

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

MLB／洋基王牌柯爾復出對決金鶯 道奇貝茲骨裂進傷兵

體育新聞組／綜合報導
洋基王牌投手柯爾將復出。（路透資料照片）
洋基王牌投手柯爾將復出。（路透資料照片）

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前遭遇右手肘傷勢，近期在小聯盟投了三場復健賽，確定將於19日面對金鶯隊的比賽，迎來本季初登板。不過洋基也傳出壞消息，主力一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）預計因傷缺席4到6周。

柯爾去年奪下美聯賽揚獎，但開季前遇到右肘神經刺激和水腫，最近才開始展開復健賽，投了3場共12.1局，送出19次三振0保送，失2分。

洋基先發輪值少了柯爾後仍相當強大，團隊防禦率僅2.90。其中希爾（Luis Gil）先發14場9勝1敗，防禦率2.03，成本季美聯塞揚熱門人選。波蒂特（Cody Poteet）頂替受傷的施密特（Clarke Schmidt），也繳出3勝0敗，防禦率2.14的亮眼成績。

不過洋基也有壞消息，一壘手瑞佐日前跑壘時傷到右手，檢查後確定為右手臂骨折，預計缺席4到6周。瑞佐本季出賽70場，只有8轟28分打點，打擊率0.223，整體攻擊指數（OPS）僅0.630。洋基一壘防區預計由勒梅修（DJ LeMahieu）接替，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）守三壘。

無獨有偶，道奇隊也傳出傷兵，要失去他們的最強核彈頭一段時間，貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到8周，道奇17日與洛磯隊展開4連戰，由大谷翔平擔任第一棒。

貝茲是在面對皇家隊之戰第7局遭97.9哩（約157.5公里）直球打中手部，當時痛倒在地、面露痛苦，隨即退場治療；道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露傷情，「他需要休息一段時間，先讓骨頭復原。」

羅伯茲表示，「他是超級球星、是隊上很重要的一分子，但我們團隊的每個人都理解這是棒球的一部分，只能繼續前進，也會有其他選手因此得到機會，打出好表現。」

貝茲賽後表示，「我會看著我的隊友、為他們加油，除此之外，就是好好休息，這段時間也可以讓自己心靈好好喘息一下，不管何時復原，我都會準備好上場。」

洋基 道奇 羅伯茲

上一則

場邊人語／水手賞蛋 騎兵難當

下一則

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

延伸閱讀

MLB／157公里觸身球砸成手部骨裂 道奇貝茲休兵6到8周

MLB／157公里觸身球砸成手部骨裂 道奇貝茲休兵6到8周
NBA／瑞迪克有望掌湖人兵符 「過來人」柯爾、瑞佛斯給建議

NBA／瑞迪克有望掌湖人兵符 「過來人」柯爾、瑞佛斯給建議
MLB／賈吉3安加1轟 洋基6：4道奇 大谷已輸他9轟

MLB／賈吉3安加1轟 洋基6：4道奇 大谷已輸他9轟
MLB／前4棒獨缺大谷翔平都開砲 道奇擒海盜

MLB／前4棒獨缺大谷翔平都開砲 道奇擒海盜

熱門新聞

柯瑞。 路透

NBA／柯瑞分享心中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

2024-06-14 16:25
法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32

NBA／厄文復活轟35分但唐西奇犯滿 塞爾蒂克3連勝獨行俠「聽牌」

2024-06-12 23:17

NBA總冠軍賽／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克封王奪隊史第18冠

2024-06-17 23:02
美國職籃NBA被尊稱為「標誌先生」的傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲，美國籃壇人士紛紛表達哀悼。美聯社

NBA傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

2024-06-12 17:32
唐西奇。 (美聯社)

NBA／獨行俠G4背水一戰 痛宰塞爾蒂克38分

2024-06-14 23:35

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機

紐約保時捷離奇車禍…車頂留下大筆現金及手機
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄