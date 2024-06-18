MLB／洋基王牌柯爾復出對決金鶯 道奇貝茲骨裂進傷兵

洋基王牌投手柯爾將復出。（路透資料照片）

洋基 王牌投手柯爾（Gerrit Cole）季前遭遇右手肘傷勢，近期在小聯盟投了三場復健賽，確定將於19日面對金鶯隊的比賽，迎來本季初登板。不過洋基也傳出壞消息，主力一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）預計因傷缺席4到6周。

柯爾去年奪下美聯賽揚獎，但開季前遇到右肘神經刺激和水腫，最近才開始展開復健賽，投了3場共12.1局，送出19次三振0保送，失2分。

洋基先發輪值少了柯爾後仍相當強大，團隊防禦率僅2.90。其中希爾（Luis Gil）先發14場9勝1敗，防禦率2.03，成本季美聯塞揚熱門人選。波蒂特（Cody Poteet）頂替受傷的施密特（Clarke Schmidt），也繳出3勝0敗，防禦率2.14的亮眼成績。

不過洋基也有壞消息，一壘手瑞佐日前跑壘時傷到右手，檢查後確定為右手臂骨折，預計缺席4到6周。瑞佐本季出賽70場，只有8轟28分打點，打擊率0.223，整體攻擊指數（OPS）僅0.630。洋基一壘防區預計由勒梅修（DJ LeMahieu）接替，卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）守三壘。

無獨有偶，道奇 隊也傳出傷兵，要失去他們的最強核彈頭一段時間，貝茲（Mookie Betts）因觸身球造成左手骨裂，雖然不須動刀，但預計缺席6到8周，道奇17日與洛磯隊展開4連戰，由大谷翔平擔任第一棒。

貝茲是在面對皇家隊之戰第7局遭97.9哩（約157.5公里）直球打中手部，當時痛倒在地、面露痛苦，隨即退場治療；道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）透露傷情，「他需要休息一段時間，先讓骨頭復原。」

羅伯茲表示，「他是超級球星、是隊上很重要的一分子，但我們團隊的每個人都理解這是棒球的一部分，只能繼續前進，也會有其他選手因此得到機會，打出好表現。」

貝茲賽後表示，「我會看著我的隊友、為他們加油，除此之外，就是好好休息，這段時間也可以讓自己心靈好好喘息一下，不管何時復原，我都會準備好上場。」