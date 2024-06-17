MLB／大谷翔平雙響砲 道奇3發陽春彈擊退皇家

大谷翔平16日狂轟雙響砲，加上弗里曼也補上一發，道奇靠著3支全壘打拿下勝利。(美聯社)

道奇 16日與皇家 三連戰最後一場，大谷翔平 狂轟雙響砲，分別是本季第18、19號全壘打，兩發都是陽春砲，加上弗里曼（Freddie Freeman）也補上一發，道奇就靠著3支全壘打以3：0拿下勝利。

大谷翔平以第2棒DH登場，首打席選到四壞球報送，3局下面對皇家先發投手辛格（Brady Singer），轟出中外野超大號陽春砲，飛行距離達451英呎，擊球初速114.3英哩。

6局下大谷翔平上場面對辛格再度炸裂，把球掃出右外野，飛行距離400英呎、擊球初速110.7英哩；隨後弗里曼連續開火，道奇就靠著2人3轟打下本季第44勝。

強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）此役威風八面，主投7局繳出無失分優質先發表現，送出9次三振，勇奪本季第7勝、賽後防禦率降至3.00。

大谷翔平全場3打數敲2安都是全壘打，貢獻2分打點、跑回2分，選到1次保送，賽後打擊率略升0.309。這是他繼5月5日後再度演出單場雙響砲。

大谷目前暫居道奇隊內全壘打王，排名國聯第2，僅次於勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）的20轟；全聯盟則是和太空人隊塔克（Kyle Tucker）並列第4，還落後洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）的26轟、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的22轟。