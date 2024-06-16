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MLB／前美聯MVP上場就傷害球隊 太空人認賠釋出阿布瑞尤

體育新聞組／ 綜合報導
太空人認賠釋出前美聯MVP阿布瑞尤。 （路透資料照片）
太空人認賠釋出前美聯MVP阿布瑞尤。 （路透資料照片）

太空人終於受不了了，日前宣布釋出表現低迷的前美聯MVP、37歲古巴重砲阿布瑞尤（Jose Abreu），這筆3年5850萬美元合約只走了一年半，等於提前認賠，球團將支付合約剩餘的3080萬美元。

阿布瑞尤生涯累積263轟，曾在2020年獲得美聯年度MVP，並三度入選明星賽，三次獲得一壘手銀棒獎。然而，他在轉隊太空人後的表現未能達到預期，去年他打出18支全壘打和90分打點，但打擊率僅0.237創下生涯新低。本季他的打擊率更跌至0.124，且OPS僅有0.362，每次上場都在傷害球隊。

太空人不是沒有耐心，曾在5月1日下放阿布瑞尤至3A調整，5月底才重返大聯盟，但表現仍未達標。球隊高層試圖交易但未能成功，最終選擇釋出這名老將。總經理布朗（Dana Brown）表示這是他們做出的最困難決定之一，他強調：「當合約沒能達到預期效果總是很痛苦的，我對阿布瑞尤除了好話沒有別的，他是很有風度的人，也理解棒球，知道自己無法貢獻，而他已沒有上場的時間了。」

總教練艾斯帕達（Joe Espada）也說阿布瑞尤效力期間非常重要，但基於未來考量，球隊決定做出改變：「今天是令人煎熬的一天，這次對話並不輕鬆，畢竟阿布瑞尤對我們球團來說是很重要的存在，尤其去年他幫助我們差點再度闖進世界大賽。」

為了填補阿布瑞尤的位置，太空人將小聯盟工具人哈梅爾（Cooper Hummel）納入40人名單並調上大聯盟，而一壘則由辛格頓（Jon Singleton）接任。

太空人 古巴 世界大賽

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