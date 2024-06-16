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MLB／大谷翔平0安、山本由伸傷退 道奇2：7輸皇家

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平15日熄火，全場3打數0安打。(美聯社)
道奇隊日本球星大谷翔平15日熄火，全場3打數0安打。(美聯社)

道奇日本球星大谷翔平15日熄火，全場3打數0安打，更令人擔心的是先發投手山本由伸僅投2局就退場，原因是三頭肌緊繃，而道奇隊最終因6局上梅蘭德斯（MJ Melendez）的一發滿貫砲，以2：7輸給皇家隊，最近4場的第3敗。

大谷翔平15日前3打席都敲出滾地球，擊球初速雖然都在100哩上下但找上手套，首打席更是一支雙殺打，直到7局下才選到四壞保送首度上壘，安打數槓龜的情況下，打擊率下降到3成05。

山本由伸前一場對洋基隊用球數本季新高，又是連4場投滿100球，刻意讓他休息7天再登板，不料15日僅投2局就退場休息，這2局用了28球，被打出1支安打、三振和保送各1次，無失分，但回到休息室休息後就沒再上場。

道奇隊先發投手山本由伸僅投2局就退場，原因是三頭肌緊繃。(美聯社)
道奇隊先發投手山本由伸僅投2局就退場，原因是三頭肌緊繃。(美聯社)

根據道奇球團表示，山本由伸的三頭肌出現緊繃，而美國媒體也觀察到山本15日平均球速94.2哩，最快球速為95.9哩，比前一戰要慢；日本球迷則擔心傷勢後續隱憂，達比修有曾在2015年春訓時三頭肌緊繃，隨後發現手肘韌帶受傷，需要開刀治療。

山本由伸提前退場導致道奇必須啟用牛棚車輪戰，4局上先丟掉1分，6局上派出本季前14場出賽未曾失分的崔能（Blake Treinen），不料1出局後連投3個保送，雖然飆出三振，但卻被梅蘭德斯轟出滿貫砲，防禦率從0.00暴漲至2.63。

道奇全場只在4局下拉克斯（Gavin Lux）的適時安打攻下2分，7局上牛棚又丟掉2分，最終就以5分差落敗。

道奇 大谷翔平 日本

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