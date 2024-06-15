MLB／今永昇太抓紅雀奪第7勝 小熊三冠王被隊友喻為MVP

小熊隊左投今永昇太15日對紅雀隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第7勝。(路透)

小熊隊左投今永昇太15日在芝加哥 主場登板，對紅雀隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第7勝，不但是日本 最多勝投手，也是小熊三冠王，領軍5：1獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局，小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）說：「今永是我們的MVP，對我們來說也是一股不可思議的力量。」

今永投103球完成7局任務，單場用球數是個人生涯新高，被揮出4支安打，飆出6次三振、未有保送，本季戰績升至7勝1敗、防禦率1.89、奪三振78次。

生涯首次對決紅雀，今永再度投出高水準表現，防禦率在大聯盟排名第3，本季在主場7度登板投出3連勝，防禦率只有1.31。

小熊總教練康索（Craig Counsell）對今永的表現讚不絕口，他說：「令人難以置信的比賽，速球投得很好，進壘位置非常出色。」

紅雀終止本季對戰小熊3連勝，教頭馬莫（Oliver Marmol）也說：「今永表現出色，四縫線速球搭配快速指叉球，真的讓打者很難應付，打線無法串聯。」

今永4局上先失1分，小熊4局下立刻追回兩分逆轉戰局，7局下哈普（Ian Happ）轟出3分砲，紅雀大勢已去。

「很難想像如果沒有今永，我們會怎麼樣。」霍納表示，今永充滿自信、而且很冷靜，也不害怕表現出情緒，輪到他登板先發的日子，都會有一種讓人興奮的感覺，球迷也有相同感受。