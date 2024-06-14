MLB／曾吹判裁判界完全比賽 霍伯格違反賭博規定遭懲處

霍伯格。(美聯社)

大聯盟判決好壞球準確率名列前茅的裁判霍伯格（Pat Hoberg），傳出因違法牽涉運動博弈遭到懲處，他已對此提出上訴，並強調自己並未投注棒球。

霍伯格本季消失於比賽場上，大聯盟今天在聲明稿中提到，這是因為從春訓即展開對他的調查，「僅管經過調查後，並未找到任何霍伯格操縱或影響比賽的證據，但大聯盟仍認為懲處是必要的，霍伯格選擇上訴，因此我們現階段無法發表其他進一步評論。」大聯盟並未透露霍伯格的詳細投注內容。

霍伯格透過大聯盟裁判工會回應，將針對大聯盟的處分提出上訴，「我成年後的人生都奉獻給了裁判這份工作，對棒球的誠信，對我而言是絕對重要的事。」

現年37歲的霍伯格在2014年首度於大聯盟執法，2017年成為全職大聯盟裁判，近年來都是好壞球準確率前幾名的常客，2022年世界大賽 第2戰曾因全場129球好壞球判決全數判對，寫下裁判界的「完全比賽」而聲名大噪，獲得讚譽「有了他，誰還需要電子好球帶」，去年也曾參與世界棒球經典賽 執法。

霍伯格否認投注棒球賽事，而根據大聯盟規定，倘若查出他投注棒球，如果是他自身有參與的賽事，將面臨終生禁賽，未參與的賽事則是1年禁賽處分。