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MLB／賈吉吞4K、終結者放火 洋基中斷對美聯中區15連勝

體育新聞組／綜合報導
賈吉4打席都被三振。（美聯社）
賈吉4打席都被三振。（美聯社）

洋基面對美聯中區球隊已15連勝，13日與皇家交手8上攻3分逆轉，但終結者霍梅斯（Clay Holmes）砸鍋，皇家終場以4：3氣走洋基。

4下皇家帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲出帶有2分打點的長打。皇家先發馬許（Alec Marsh）面對連2戰得分破雙位數的洋基打線，主投7局投出7K和2保送，只被敲1支安打，沒有失分。

8上皇家換薛瑞柏（John Schreiber）接替投球，洋基瑞佐（Anthony Rizzo）敲出陽春砲破蛋，沃爾普（Anthony Volpe）擊出滾地球送回三壘跑者，皇家換左投塞爾帕（Angel Zerpa），仍被索托（Juan Soto）敲超前比數安打。

9下洋基推出霍姆斯關門，瓦特斯（Drew Waters）擊出內野安打，伊斯貝爾（Kyle Isbel）敲安形成一三壘有人，賈西亞（Maikel Garcia）掃出三壘方向安打，2跑者順利回本壘，皇家4：3扳倒洋基。

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本場4打數全吞下三振。

皇家 洋基

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