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MLB／小熊3觸擊換回2分 卻因牛棚失火輸球

記者蘇志畬／即時報導
史提爾。(美聯社)
史提爾。(美聯社)

美職小熊隊今年球季到賽前全隊只犧牲觸擊了4次，今天與光芒隊之戰單局就用了3次，結果成功進帳2分，打破0：0僵局，只不過最終仍因牛棚失火，以2：3落敗。

前4局打完雙方平手，5局上小熊隊開局連續兩支安打，威斯頓（Patrick Wisdom）在無人出局時執行犧牲觸擊，成功護送隊友推進，光芒一壘手狄亞茲（Yandy Diaz）一路把他逼回本壘附近才觸殺出局。

1出局、二三壘有人情況下，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）又點了下去，光芒隊雖有防範，三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）很快向前把球接起傳往本壘，不料捕手傑克森（Alex Jackson）漏球，讓小熊隊跑回第1分。

小熊隊短打戰術還沒結束，1出局、一三壘有人，高姆斯（Yan Gomes）再次觸擊，生涯只點過3次的他成功把球點到本壘前方，強迫取分戰術下跑回第2分，捕手傑克森只來得及把球傳往一壘抓第2個出局數。

小熊隊成功的戰術最後卻輸在牛棚，先發投手史提爾（Justin Steele）投完6局無失分，7局下接手的雷特（Mark Leiter Jr. ）卻被敲出3支安打另投出1次四壞保送，讓光芒隊單局攻下3分逆轉，由狄亞茲敲出致勝安打。

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