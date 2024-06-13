MLB／大谷、佐佐木開轟 菊池勝投 日網友：花卷東日

大谷翔平開轟，菊池雄星和佐佐木麟太郎也在同天繳出好成績。（美聯社）

菊池雄星、大谷翔平 和佐佐木麟太郎都畢業於日本 花卷東高校，3人12日都繳出好表現，讓日本網友直呼是「花卷東日」。

現年19歲的佐佐木麟太郎就讀史丹佛大學，12日迎來大聯盟舉辦的的選秀聯盟（MLB Draft League）初登場，他單場5支2，包含1發兩分砲，進帳3分打點。球隊總教練史密斯賽後直言，「佐佐木麟太郎的首秀令人相當興奮。」

29歲的道奇 球星大谷翔平面對遊騎兵隊，單場2支1，包含本季第16支全壘打，獲得3保送，幫助道奇以15：2打爆遊騎兵。

大谷前兩打席選到四壞保送，第三打席遭到三振後，六局下鎖定失投球開轟，擊球初速高達114.2哩，後續又靠觸身球上壘，全場兩打數一安打，兩打點、三得分，打擊率上升到三成一二，賽後露出笑容。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，大谷在場上不會展現太多情感，「但那一球飛上看台，他心情一定很好。」更重要的是選球才能等到對方失投，「比起之前追打低球，狀態好很多。」

32歲的藍鳥左投菊池雄星碰上釀酒人隊，主投5局投出5K和4保送，被敲3安，無失分，收下個人本季第4勝。

日媒也以「花卷東三重奏在美國活躍」為題報導，日本網友紛紛讚嘆，「花卷東日」、「感受到命運」、「三位重要人物同時登場」。