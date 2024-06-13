我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足球／梅西不參加巴黎奧運：職業生涯終點在邁阿密國際

加州星巴克不漲價 推「實惠咖啡餐」1份5元起

MLB／大谷翔平開轟後被逆轉 道奇1分差敗給遊騎兵

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平12日開轟，為道奇跑回1分。（路透）
大谷翔平12日開轟，為道奇跑回1分。（路透）

道奇隊12日1局下就靠大谷翔平的陽春砲先馳得點，不過攻勢也到此結束，9局下的反撲結束在再見本壘觸殺，最終以2：3敗給遊騎兵隊。

大谷翔平12日擔任第2棒、指定打擊，1局下1出局時，一棒把葛瑞（Jon Gray）89.8哩的滑球掃出中外野全壘打牆，擊球初速105.2哩、飛行距離來到424呎，打出去就知道留不住，大谷慢慢跑回本壘得到道奇隊第1分。

這是大谷連兩天開轟、本季第17轟，距離國聯最多的勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）18轟只差1步，生涯對遊騎兵隊敲出21轟是所有對戰球隊最多。

只不過大谷接下來3打席靜悄悄，3局下右外野飛球、5局下中外野飛球出局，8局下則是被3球三振，大谷對於第2顆偏外角的球路搖頭不滿，但無法改變主審判決，最終留下4打數1安打，1轟、1分打點的成績，打擊率下降到3成11。

遊騎兵隊則是在5局上靠著安打還有道奇新加入的三壘手小畢吉歐（Cavan Biggio）失誤，攻佔壘包，席格（Corey Seager）敲出一發三分砲逆轉戰局。

道奇在首局後連吞7顆鴨蛋，9局下史密斯（Will Smith）先敲安，2出局後帕赫斯（Andy Pages）保送上壘，接著海沃德（Jason Heyward）敲出一支中外野二壘安打，史密斯回來得分，帕赫斯無視三壘教練亮出紅燈還是衝本壘，結果被觸殺出局，道奇隊提出挑戰捕手有無阻擋也無法翻盤。

道奇 大谷翔平 勇士

上一則

足球／梅西不參加巴黎奧運：職業生涯終點在邁阿密國際

延伸閱讀

MLB／大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟

MLB／大谷翔平連2天開轟 生涯對遊騎兵敲21轟
MLB／大谷翔平炸裂 引爆道奇單局4轟 逼遊騎兵野手登板

MLB／大谷翔平炸裂 引爆道奇單局4轟 逼遊騎兵野手登板
MLB／賈吉第25轟打垮皇家 大谷炸裂引爆道奇單局4轟

MLB／賈吉第25轟打垮皇家 大谷炸裂引爆道奇單局4轟
MLB／大谷翔平不滿豪宅被詳細報導 日本2電視台遭封殺

MLB／大谷翔平不滿豪宅被詳細報導 日本2電視台遭封殺

熱門新聞

法網女雙決賽，美國女將高芙(左)和捷克好手西妮雅可娃奪冠，兩人親吻金杯。(美聯社)

法網／20歲高芙女雙捧盃 集滿單雙打大滿貫冠軍

2024-06-09 19:32
水原6日坦承竊取大谷約1700萬美元償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期。（美聯社）

水原一平連外送都沒得做 Uber Eats證實「已停權」

2024-06-08 03:40
阿爾卡拉斯在法國網球公開賽男單決賽擊敗德國名將澤瑞夫，奪下生涯首座法網冠軍。(擷自YouTube@Eurosport Tennis)

「小蠻牛」阿爾卡拉斯法網封王 奪生涯第3座大滿貫金盃

2024-06-09 14:04
巴黎奧運火炬傳遞5日在法國西部大西洋盧瓦爾省進行。美中混血自由式滑雪運動員谷愛凌作為當天第11號火炬手參與傳遞。(新華社)

巴黎奧運／谷愛凌手比「6」遞聖火 曝今夏觀戰的可愛煩惱

2024-06-05 20:15

NBA總冠軍賽G2／唐西奇大三元贏不了 塞爾蒂克2連勝

2024-06-09 22:39
厄文碰「綠衫軍」已吞下12連敗。(路透)

NBA／對老東家塞爾蒂克12連敗 厄文：對自己有點失望

2024-06-10 02:07

超人氣

更多 >
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」
她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？

她暗中做2個遠距工作年賺25萬 為何18個月後放棄？