MLB／大谷翔平開轟後被逆轉 道奇1分差敗給遊騎兵

道奇 隊12日1局下就靠大谷翔平 的陽春砲先馳得點,不過攻勢也到此結束,9局下的反撲結束在再見本壘觸殺,最終以2:3敗給遊騎兵隊。

大谷翔平12日擔任第2棒、指定打擊,1局下1出局時,一棒把葛瑞(Jon Gray)89.8哩的滑球掃出中外野全壘打牆,擊球初速105.2哩、飛行距離來到424呎,打出去就知道留不住,大谷慢慢跑回本壘得到道奇隊第1分。

這是大谷連兩天開轟、本季第17轟,距離國聯最多的勇士 隊歐蘇納(Marcell Ozuna)18轟只差1步,生涯對遊騎兵隊敲出21轟是所有對戰球隊最多。

Shohei Ohtani has homered. pic.twitter.com/0JN2lEMxnW