MLB／大谷翔平開轟後被逆轉 道奇1分差敗給遊騎兵

大谷翔平12日開轟，為道奇跑回1分。（路透）

道奇 隊12日1局下就靠大谷翔平 的陽春砲先馳得點，不過攻勢也到此結束，9局下的反撲結束在再見本壘觸殺，最終以2：3敗給遊騎兵隊。

大谷翔平12日擔任第2棒、指定打擊，1局下1出局時，一棒把葛瑞（Jon Gray）89.8哩的滑球掃出中外野全壘打牆，擊球初速105.2哩、飛行距離來到424呎，打出去就知道留不住，大谷慢慢跑回本壘得到道奇隊第1分。

這是大谷連兩天開轟、本季第17轟，距離國聯最多的勇士 隊歐蘇納（Marcell Ozuna）18轟只差1步，生涯對遊騎兵隊敲出21轟是所有對戰球隊最多。

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只不過大谷接下來3打席靜悄悄，3局下右外野飛球、5局下中外野飛球出局，8局下則是被3球三振，大谷對於第2顆偏外角的球路搖頭不滿，但無法改變主審判決，最終留下4打數1安打，1轟、1分打點的成績，打擊率下降到3成11。

遊騎兵隊則是在5局上靠著安打還有道奇新加入的三壘手小畢吉歐（Cavan Biggio）失誤，攻佔壘包，席格（Corey Seager）敲出一發三分砲逆轉戰局。

道奇在首局後連吞7顆鴨蛋，9局下史密斯（Will Smith）先敲安，2出局後帕赫斯（Andy Pages）保送上壘，接著海沃德（Jason Heyward）敲出一支中外野二壘安打，史密斯回來得分，帕赫斯無視三壘教練亮出紅燈還是衝本壘，結果被觸殺出局，道奇隊提出挑戰捕手有無阻擋也無法翻盤。