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MLB／賈吉第25轟打垮皇家 大谷炸裂引爆道奇單局4轟

記者蘇志畬／綜合報導
賈吉11日對皇家隊之戰敲出本季第25轟，連續3場開轟，遙遙領先全大聯盟。( 美聯社 )
賈吉11日對皇家隊之戰敲出本季第25轟，連續3場開轟，遙遙領先全大聯盟。( 美聯社 )

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）5月的瘋狂手感到6月繼續延燒，11日對皇家隊之戰敲出本季第25轟，遙遙領先全大聯盟，與史丹頓（Giancarlo Stanton）聯手開轟的結果，就是一場10：1的勝利。道奇大谷翔平相隔4場再度開轟，本季第16轟引爆單局4轟、7分攻勢，以15：2大勝遊騎兵。在三連戰首戰拿下勝利。

賈吉在1局上的安打就為洋基隊先馳得點，4局上威爾斯（Austin Wells）的三分砲更將分數拉開到6：0，7局上則是賈吉補上一發2分砲來到9：0，史丹頓同1局的陽春砲更來到10分差，皇家隊直到8局下才靠佛明（Freddy Fermin）陽春砲破蛋。

大谷翔平11日前2打席都選到四壞保送，1局下更跑出本季第15盜，也靠著史密斯（Will Smith）的三分砲回來得分，第3打席遭到三振，6局下則是在1出局、一壘有人時，從安德森（Grant Anderson）手中敲出一發右外野兩分砲。

大谷這一轟擊球初速114.2哩（約183.7公里）、飛行距離為433呎，在這之後，弗里曼（Freddie Freeman）背靠背開轟，赫南德茲（Teoscar Hernandez）、海沃德（Jason Heyward）也各敲出一發兩分彈，這半局從7：1變14：1領先。

皇家 大谷翔平 季後賽 洋基

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