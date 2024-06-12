MLB／大谷翔平不滿豪宅被詳細報導 日本2電視台遭封殺

大谷翔平。(美聯社)

道奇 隊日本 球星大谷翔平 日前傳出在加州買下一座785萬美元的豪宅，成為媒體焦點，然而有媒體報導內容太過詳盡，傳出大谷因此不滿，兩家日本媒體日本電視台、富士電視台收到封殺令。

根據日本媒體「週刊現代」報導，日本電視台、富士電視台在報導大谷翔平豪宅時，出動空拍機拍攝，還採訪附近居民，讓大谷的豪宅位置很容易被鎖定，這樣的行為惹怒大谷。

美國竊賊趁著球星到客場作戰期間盜竊豪宅事件頻傳，甚至有可能誘拐家人要求贖金，大谷的豪宅位置曝光讓大谷本人跟妻子田中真美子都暴露在風險中，大谷也不得不有所反應。

因此，日本電視台、富士電視台都被禁止採訪大谷翔平，甚至連先前的採訪畫面也禁止使用，兩家電視台則喊冤，自己的報導只是跟進當地媒體，仍在與道奇隊及大谷的經紀公司進行溝通；「週刊現代」向兩家電視台求證時，都獲得不予回應的回答。

根據「洛杉磯時報」報導，大谷買下的是位於拉肯亞達─弗林楚奇的豪宅，前主人是喜劇演員卡羅拉（Adam Carolla），豪宅內一共有5間臥室、6.5間衛浴，其中一間套房還包含陽台及Spa浴缸，另外還有電影院、三溫暖、健身房、籃球場以及游泳池。