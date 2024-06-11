MLB／坐場邊也能害隊友出局 菊池雄星超糗：想挖洞躲進去

坐在場邊觀戰，竟然也能成為主角，藍鳥隊日本 左投菊池雄星在奧克蘭 度過相當尷尬的一天。

藍鳥、運動家隊10日進行三連戰最後一戰，菊池未有先發任務，待在休息區看隊友表演；比賽打到延長10局上，藍鳥靠納法利法（Isiah Kiner-Falefa）3分打點二壘打取得領先，下一棒史奈德（Davis Schneider）揮出一壘方向界外球，運動家一壘手索德史東（Tyler Soderstrom）衝上前準備接球時，菊池為了閃球突然向前跑，兩人相撞後一起倒地。

運動家一壘手索德史東（左）衝上前準備接球時，菊池雄星為了閃球突然向前跑，兩人相撞後一起倒地。（路透）

這個罕見畫面立刻成為焦點，索德史東一臉無奈露出苦笑，菊池翻滾一圈當然覺得很糗，比出左手向對方道歉，四名裁判開會後認定妨礙守備，史奈德被判出局；還好藍鳥未受影響，終場仍以6：4影獲勝。

運動家主場是大聯盟唯一休息區前沒有柵欄的球場，菊池想要躲球卻發生意外，他說：「最後一刻才意識到休息區沒有柵欄，有點太晚了，很想挖個小洞躲進去，實在有點尷尬。」

運動家總教練總教練柯塞（Mark Kotsay）表示，菊池未被界外球擊中，無意中用肩膀撞到索德史東，還好沒有受傷，裁判也做出正確判決。