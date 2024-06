MLB／洋基迷大喊索托讓賈吉惱火 葛里沙姆回應3分砲變成英雄

洋基 隊在3連戰前兩戰遭道奇 隊修理,9日靠3支全壘打以6:4獲勝,在紐約主場逃過被橫掃的命運,替補中外野手葛里沙姆(Trent Grisham)6局下轟出3分砲,成為致勝一擊,還被紐約郵報喻為「意想不到的英雄事蹟」,畢竟他在賽前打擊率只有0.083,連一成都不到。

葛里沙姆原是教士隊固定先發球員,去年季後和索托(Juan Soto)一起被交易到洋基,成為替補角色,這次對道奇3連戰被排進先發,是因索托左前臂發炎,完全無法上場。

洋基打完6局上2:3落後,6局下1出局兩名打者上壘,輪到葛里沙姆打擊,爆滿48023名球迷有不少人大叫「我們要索托」,希望洋基總教練布恩( Aaron Judge)換上索托代打。

Trent Grisham was up and heard some LOUD "we want Soto chants"...



He then homered to give the Yankees the lead pic.twitter.com/jORQgcDjQa