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MLB／托倫斯美技救了大都會 從未見過的紀錄竟在倫敦出現

記者藍宗標／即時報導
大都會捕手托倫斯(右2)上演不可思議的再見雙殺。(路透)
大都會捕手托倫斯(右2)上演不可思議的再見雙殺。(路透)

大聯盟倫敦系列賽落幕，大都會隊捕手托倫斯（Luis Torrens）9日9局下演出罕見守備美技，以捕手身分獨自完成再見雙殺，成為史上第1人，大都會終場以6：5擊敗費城人隊，兩隊帶著1勝1敗返美。

大都會昨天在2連戰首戰2：7落敗，費城人重砲哈波（Bryce Harper）4局上開轟後「變身足球員」，繞完4個壘包走進休息區前，突然跪地張開雙手大吼，做出足球慶祝破網的動作，成為不少英國媒體報導的重點。

兩隊9日繼續在倫敦體育場、也是英超西漢姆聯隊主場交手，大都會打完前8局3：4落後，9局上攻下3分逆轉戰局，9局下被費城人追回1分，還面臨1出局滿壘危機，托倫斯在爆滿55074名觀眾前，上演大聯盟前所未見的一幕。

當時輪到費城人5棒卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）打擊，面對大都會第6任投手史密斯（Drew Smith），把77英里曲球打成捕手前滾地球，球棒也出現碎片。

托倫斯第一時間撿起球，轉身後自踩本壘，再傳向一壘瓦解費城人攻勢，幫助大都會1分險勝，總教練曼多薩（Carlos Mendoza）說：「真是太精采的守備，我從未看過這種事。」

大聯盟官網指出，這場比賽開打前，史上所有美聯、國聯比賽共有7次滾地球透過捕手完成再見雙殺，不過從未出現捕手自踩壘包後傳一壘結束比賽。

史密斯後援0.2局奪下救援成功，本來以為托倫斯踩到球棒，他說：「這個守備實在太讚，我問他是否踩到棒子，他說沒有。」

大都會 費城 足球

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