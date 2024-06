MLB／托倫斯美技救了大都會 從未見過的紀錄竟在倫敦出現

大聯盟倫敦系列賽落幕,大都會 隊捕手托倫斯(Luis Torrens)9日9局下演出罕見守備美技,以捕手身分獨自完成再見雙殺,成為史上第1人,大都會終場以6:5擊敗費城 人隊,兩隊帶著1勝1敗返美。

大都會昨天在2連戰首戰2:7落敗,費城人重砲哈波(Bryce Harper)4局上開轟後「變身足球 員」,繞完4個壘包走進休息區前,突然跪地張開雙手大吼,做出足球慶祝破網的動作,成為不少英國媒體報導的重點。

兩隊9日繼續在倫敦體育場、也是英超西漢姆聯隊主場交手,大都會打完前8局3:4落後,9局上攻下3分逆轉戰局,9局下被費城人追回1分,還面臨1出局滿壘危機,托倫斯在爆滿55074名觀眾前,上演大聯盟前所未見的一幕。

Here is the British call of the Luis Torrens game-winning double play for the Mets in London



(via @tntsports) pic.twitter.com/gk4k6LJRcm