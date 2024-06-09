MLB／賈吉3安加1轟 洋基6：4道奇 大谷已輸他9轟

賈吉9日單場3安打，包括一發陽春砲、本季第24轟。（路透）

兩大豪門對決，洋基 隊9日噴發3轟，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場3安打，包括一發陽春砲、本季第24轟，率領洋基以6：4贏球，避免在這波3連戰遭到道奇 隊清盤。

洋基此役在3局下就靠卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）陽春砲先馳得點，佛度戈（Alex Verdugo）、賈吉兩支二壘打串聯再下一城。

道奇前4局遭到封鎖，第5局找到突破口，貝茲（Mookie Betts）在二、三壘有人時敲出二壘打，先幫道奇追平，6局上赫南德茲（Teoscar Hernández）補上陽春砲，取得3：2領先；洋基的反擊在6局下就出現，佛度戈、賈吉接連敲安上壘，葛里沙姆（Trent Grisham）補上一發逆轉三分砲。

大谷翔平前3打席空手而歸，第8局以二壘打開局，推進三壘後，史密斯（Will Smith）以高飛犧牲打送回這1分，但賈吉隨即在8局下敲出陽春砲，攻下洋基的保險分。

洋基9局上推出霍梅斯（Clay Holmes）把關2分領先，兩出局後被連敲兩安打，得點圈危機碰上貝茲，飆出再見三振。

大谷此役4打數敲出1安打、跑回1分，近4場未開砲，全壘打支數停留在15轟，在全壘打榜上已經退到第9位；賈吉昨天雙響砲，9日也開轟，面對道奇的系列賽出現3轟，累積24轟持續在榜上獨走。