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MLB／山本由伸7局好投「鎖死」洋基 仍無緣勝投

記者陳宛晶／綜合報導
道奇隊日籍強投山本由伸先發面對洋基「鑽石打線」，7局無失分。(美聯社)
道奇隊日籍強投山本由伸先發面對洋基「鑽石打線」，7局無失分。(美聯社)

道奇隊2016年後首訪洋基球場，日籍強投山本由伸先發面對「鑽石打線」，端出7局無失分極好投，但自家打線未給任何支援，兩軍打到延長賽，道奇11局上赫南德茲（Teoscar Hernández）二壘打掃回2分打點致勝，終場以2：1在這場豪門大戰勝出。

山本由伸去年冬天在大聯盟自由市場上架，吸引各隊「錢鬥」競逐，洋基也是熱門候選之一，最終不敵西岸豪門道奇，7日山本首度面對這支無緣的東岸豪門先發，也讓洋基體會果然是得不到的最美好。

山本由伸先發7局僅被敲2安打、無失分，送出7次三振，最快球速98.4哩（約158.4公里），投出來到大聯盟後的代表作，此役用球數106球為旅美生涯單場新高。

山本首局在兩出局後被賈吉（Aaron Judge）敲出二壘打，隨後面對史丹頓（Giancarlo Stanton）賞K；第2局再度遭遇危機，先是因為游擊手赫南德茲（Enrique Hernández）失誤釀成上壘，再被葛里沙姆（Trent Grisham）敲安，面臨得點圈危機再度靠K功解危，面對崔維諾（Jose Trevino）投出三振。

山本一度讓洋基打線12上12下，直到6局下面對賈吉投出保送才又出現上壘者，山本再度K掉史丹頓，讓賈吉只能在壘包上滯留，飆出這記關鍵三振也讓他激動大吼。

道奇打線沒能帶給山本火力支援，包括同胞戰友大谷翔平，他在首打席打向二壘方向的滾地球出局，第2打席為中外野方向平飛球遭到接殺，第3打席為一壘方向滾地球出局，第4打席打向左外野飛球出局。

兩隊打完正規9局還是0：0，進入延長賽突破僵局，大谷打向一壘方向的滾地球成為10局上第3個出局數，洋基下半局也無功而返，道奇11局上在弗里曼（Freddie Freeman）的保送之後，赫南德茲二壘打攻下2分，洋基11局下只靠賈吉安打追回1分。

大谷此役5打數沒有安打，賽後打擊率再下修為3成12，紀錄上跑回1分為突破僵局11局上開局的二壘跑者。

洋基 道奇 大谷翔平

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