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法網／28歲闖大滿貫決賽 寶莉妮：過去連想都不敢想

記者劉肇育／即時報導
義大利女將寶莉妮。(新華社)
義大利女將寶莉妮。(新華社)

28歲的義大利女將寶莉妮（Jasmine Paolini）今天凌晨在法網女單4強賽，擊敗小她11歲的俄羅斯黑馬安德瑞娃（Mirra Andreeva），生涯首度闖進到大滿貫決賽，也是公開賽年代以來第三位闖進到法網女單決賽的義大利選手，並將與挑戰衛冕的世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）爭冠，讓她直言這是她過去想都不敢想的事情。

相較於不少年輕好手在20歲前就已經在WTA巡迴賽嶄露頭角，寶莉妮直到3年前才首度在WTA巡迴賽拿下冠軍，在大滿貫賽場上她前16次在會內賽登場僅拿下過4勝，包括法網3度止步於第二輪。

不過今年28歲的寶莉妮也打出破繭而出的一年，先是在澳網闖進到女單第4輪創下大滿貫生涯最佳成績，隨後又在杜拜女網賽拿下生涯首座WTA 1000級冠軍，而來到法網後她更是手感火熱，包括在8強賽擊敗芮芭奇娜（Elena Rybakina），又在今天凌晨拍退17歲的黑馬安德瑞娃，拿下生涯首張大滿貫決賽門票。

在闖進大滿貫決賽後，寶莉妮坦言，儘管自己的網球生涯起步比別人來的晚，但追逐夢想一直是她運動生涯最重要的成份，「這對過去的我來說是從來不曾想像過的事情，我沒有幻想過自己能進到大滿貫決賽，但現在我在這裡了，我過去看過其他義大利選手進過決賽，甚至贏得冠軍，但當時我光是要想像自己是否能做到這件事就覺得很困難。」

闖進法網決賽也將讓寶莉妮的世界排名在下周首度來到前10名，如果能夠擊敗斯威雅蒂奪冠，甚至能擠進到前5名，不過對於寶莉妮來說，現在還無法思考這些事情，「在網球的世界，每周都是不一樣的狀況、不一樣的挑戰，所以妳無法確認自己能取得什麼樣的成績，這是只有少數人能做到的事情，而斯威雅蒂就是其中之一。」

法網 義大利 澳網

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