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MLB／被海盜狀元三振 大谷開轟反擊 道奇被打爆仍2連敗

記者蘇志畬／綜合報導
大谷第二打席就用全壘打復仇海盜狀元。(路透)
大谷第二打席就用全壘打復仇海盜狀元。(路透)

道奇隊日本球星大谷翔平與海盜隊狀元郎史肯斯（Paul Skenes）的對決，大谷先被三球三振，但也回敬一發2分砲，終場道奇隊以6：10敗給海盜隊，吞下2連敗。

擁有100哩球速的史肯斯在2023年選秀會獲選時，曾有「二刀流」夢，但進入美職後專注投球，因家住天使隊球場附近，從小就將大谷視為榜樣，今年升上大聯盟後首次與偶像對決。

第1局史肯斯就以火球挑戰大谷，連續投出101.3哩、100.1哩、100.8哩的球速，讓大谷揮棒落空三振，這也是大聯盟本季第1次投手三球三振全是100哩以上的球速。

3局上的對決優劣逆轉，2出局、一壘有人，大谷翔平雖然兩度揮棒落空，但2好3壞後，相準一顆100.1哩的速球，掃出中外野全壘打牆，擊球初速105.6哩、飛行距離415呎，也讓道奇隊打破鴨蛋。

這也是大谷翔平相隔4場的本季第15轟，生涯首次在海盜隊主場開轟，累積27座全場開轟，距離大聯盟全球場制霸只剩下紅人、費城人、紅雀、響尾蛇及馬林魚主場。

在那之後，5局上大谷翔平又從史肯斯手中敲出安打，擊球初速達107.6哩，不過該局道奇隊只有靠帕赫斯（Andy Pages）一開始的陽春砲得分。

道奇隊雖然全場敲出11支安打，但得分效率不敵海盜隊，全場敲出9支安打的海盜隊有6支集中在2局下，讓他們一口氣攻下7分大局，讓道奇隊一路處於被動追趕。

史肯斯雖然挨了2轟，但5局丟掉3分的表現，讓他取得生涯開季3連勝，另有8次三振，防禦率3.00；道奇隊先發投手派克斯頓（James Paxton）則是1.2局被敲6支安打，丟掉7分有6分責失，防禦率4.19，吞下5連勝後的本季首敗。

道奇 大谷翔平 費城

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