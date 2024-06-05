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MLB／水原認罪 大谷終獲清白嘆：是時候結束這個篇章

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平（左）前翻譯水原一平（右）涉賭及竊取金錢案正式認罪，大谷翔平發聲明「解脫」。 （中央社）
大谷翔平（左）前翻譯水原一平（右）涉賭及竊取金錢案正式認罪，大谷翔平發聲明「解脫」。 （中央社）

道奇隊日本球星大谷翔平終於從疑雲中解脫，前翻譯水原一平涉賭及竊取金錢案在4日正式認罪，加州聯邦法院預計10月25日宣判結果，水原一平將面臨最高33年刑期，大谷也發表聲明表示：「是時候結束這個篇章。」

大谷翔平發表聲明表示：「如今調查已經終結，（水原一平）完全認罪，對於我及我的家族來說是很重要的解脫，我誠摯的感謝有關單位如此迅速有效率的完成調查，揭曉所有證據。」

大谷的聲明中也指出：「這段時間對我來說是很有挑戰性的時期，所以我特別感謝身邊支持我的人，我的家人、經紀人、經紀公司、律師、顧問以及道奇球團，他們對我只有無盡的支持，是時候結束這個篇章，邁向下一步，繼續專注打球，還有贏下比賽。」

水原一平從2021年開始接觸非法賭博，並陸續從大谷翔平的銀行帳戶中竊取1700萬美元，涉及銀行詐欺以及遞交虛假稅務申報資料，他在4日向法院認罪。

水原一平在事件被揭發時，還一度說謊是大谷協助還債，讓劇情變得更複雜，隨著他認罪，大聯盟也發表聲明，基於聯邦調查結果，綜合大聯盟收集的資訊，確認大谷翔平是詐欺案的受害者。

聯邦調查官也指出，調查過程中發現，大谷翔平就是一名被害者，「大谷先生是名來到這個國家的移民，對於這個國家的事務不熟悉，很容易倚靠熟悉我們財務系統的人。」

此外，大谷翔平4日生涯首度造訪海盜主場，完成大聯盟30座球場巡禮，雖然4打數敲出1支安打，然而面對海盜隊怪物新人瓊斯（Jared Jones）的101哩火球揮棒落空的模樣，被大聯盟官網認證：「有點憨。」

道奇隊4日全場敲出5支安打但1分未得，瓊斯展現壓制力，先發6局被敲3支安打，沒有失分，另有6次三振、3次四壞保送，而海盜隊則有蘇文斯基（Jack Suwinski）在3局下敲出陽春砲，終場道奇隊以0：1輸球。

大谷翔平 道奇 詐欺

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