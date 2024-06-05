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MLB／今永昇太連2場大失血 4.1局失5分逃敗

記者蘇志畬／即時報導
今永昇太4日逃過敗投，白襪隊則吞下12連敗。(美聯社)
今永昇太4日逃過敗投，白襪隊則吞下12連敗。(美聯社)

小熊隊日籍投手今永昇太連兩場大失血，繼前一戰4.1局丟掉7分後，4日面對白襪隊又丟掉5分，所幸只有1責失，中間遇到下雨比賽中斷也讓他僅投4.1局就退場休息，好在最終小熊隊以7：6贏球，今永逃過敗投，白襪隊則吞下12連敗。

今永昇太4日首局雖被敲出1支安打，但另外3個打席都飆出三振，2局上、3局上包含1次雙殺在內形成6上6下，然而4局上卻遇到亂流，一口氣被敲4支安打、丟掉5分。

4局上今永昇太開局被連敲2安，接著讓對手敲出三壘滾地球，這球雖不強勁但三壘手沒接到發生失誤，讓白襪隊跑回第1分，接著1出局後今永被李伊（Korey Lee）敲出二壘打丟掉2分，好不容易撐到2出局又被索沙（Lenyn Sosa）敲出2分砲，最後靠三振終結這漫長一局。

今永昇太5局上續投，但1出局後比賽因雨暫停，場地整理完恢復比賽時，小熊隊改由米勒（Tyson Miller）接替，今永昇太今日成績4.1局被敲7支安打，丟掉5分（1責失），另有6次三振無四壞保送，防禦率微幅上升到1.88。

小熊隊打線在雨後甦醒，5局下先攻下1分，6局下莫瑞爾（Christopher Morel）2分砲加威斯頓（Patrick Wisdom）2分砲，瞬間追平比數，白襪隊雖在7局上靠羅伯特（Luis Robert Jr.）陽春砲再次領先，但8局下哈普（Ian Happ）的2分打點二壘打幫助小熊隊拿下勝利。

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