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MLB／本壘攻防爆衝突 白襪老將作勢出拳嗆：就等這一刻

記者陳宛晶／即時報導
白襪隊范姆（右）在本壘攻防戰被釀酒人捕手康崔拉斯擋下，見對手搖手套嗆聲超不爽，一度作勢出拳，被隊友攔下。（美聯社）
白襪隊范姆（右）在本壘攻防戰被釀酒人捕手康崔拉斯擋下，見對手搖手套嗆聲超不爽，一度作勢出拳，被隊友攔下。（美聯社）

白襪隊今天以3：6輸給釀酒人隊，第8局打出火氣，白襪36歲老將范姆（Tommy Pham）在本壘攻防戰被釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）擋下，見對手搖手套嗆聲超不爽，一度作勢出拳，賽後發言更是驚壞在場媒體。

衝突場面出現在8局上，當時釀酒人僅以4：3領先，范姆靠保送上壘，靠洛培茲（Nicky Lopez）場地二壘打進占三壘，祖克斯（Corey Julks）掃向左外野的飛球遭到接殺，范姆在三壘指導教練授意下闖本壘，結果在本壘前一大步出局。

這記本壘攻防後打出火氣，畫面帶到康崔拉斯朝他搖搖手套，疑似說了什麼，點燃范姆火氣，暴怒想衝向對方陣營，教練、隊友連忙拉人，而范姆一度跳躍身軀、準備出拳的動作，更是引起熱議。

范姆賽後發言也很猛，「老實說，那球根本一點都不接近，很淺的左外野飛球，左外野傳球抓到跑者本來就是可以預期的結局，一分差的比賽，三壘教練要你跑，你只能跑，我在距離本壘還很遠的地方就出局，我已經打算回到休息區了，結果聽到那傢伙不知道在爽個屁。」

范姆表示，自己無意開戰，但如果有人要惹事，「我隨時準備好奉陪，這也是我季外努力鍛鍊的原因。」

康崔拉斯則表示，那是這場比賽很關鍵的一個play，讓釀酒人還能在比賽中處於優勢，「我唯一在意的只有我們自己、我們選手，還有想辦法贏得比賽。」

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