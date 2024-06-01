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MLB／「法官」賈吉第21轟來了 近10戰8轟穩居全壘打王

記者藍宗標／即時報導
賈吉1日對巨人隊1局上又轟出兩分砲，本季第21轟出爐，仍居大聯盟榜首。(美聯社)
賈吉1日對巨人隊1局上又轟出兩分砲，本季第21轟出爐，仍居大聯盟榜首。(美聯社)

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）近況火熱，1日對巨人隊1局上又轟出兩分砲，本季第21轟出爐，仍居大聯盟榜首，領先太空人隊塔克（Kyle Tucker）2轟。

太空人1日在休士頓主場對雙城隊之戰，出現4支全壘打，包括艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）雙響砲，塔克3局下貢獻陽春砲，也是本季第19轟，太空人終場5：2獲勝。

洋基作客舊金山，賈吉1局上在1出局一壘有人時，面對巨人先發投手韋伯（Logan Webb），纏鬥9球把87英里變速球轟成464英尺全壘打，幫助洋基取得2：0領先。

這是賈吉近3戰第4轟，也是昨天對巨人雙響砲後再開砲，他從5月23日對水手隊之戰起，最近10場比賽已經出現8支全壘打，躍居大聯盟全壘打王，塔克排名第2，金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）18轟第3，國聯最多轟紀錄是勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）17轟。

太空人 洋基 勇士

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