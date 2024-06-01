我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

MLB／賈吉「雙響砲」5月炸14轟 獨享全壘打王

體育新聞組／綜合報導
基隊長「法官」賈吉在客場對戰巨人在第3局敲出左外野3分砲，連續2場開轟。(美聯社)
基隊長「法官」賈吉在客場對戰巨人在第3局敲出左外野3分砲，連續2場開轟。(美聯社)

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在5月的表現只有「瘋狂」可形容，在5月31日敲出單場雙響砲，單月轟出14發，以20轟甩開眾人獨居全壘打王，5月長打數並列史上最多，還寫下多項瘋狂紀錄。

洋基31日以6：2擊敗巨人隊，3局上賈吉的3分砲就為洋基逆轉比數，6局上又炸出一發陽春砲，洋基該局攻下3分奠定勝利基礎，賈吉加上首打席的一壘安打，總計4打數3安打、4分打點。

賈吉成為本季第一位達成20轟的球員，4月陷入低潮的他靠5月表現瘋狂超車，將太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的18轟擠到第二。

賈吉成為洋基隊史第一位在單月敲出14轟加上12支二壘安打的球員，在大聯盟史上則是第2位單月14轟、12支以上二壘打的球員。

另外，道奇回到主場展開與洛磯的三連戰，沒想到首戰踢到鐵板。

道奇隊在總教練羅伯茲（Dave Robert）52歲生日這一天，打線沉默祝壽，以1：4不敵洛磯隊，大谷翔平3打數沒有安打、靠1次保送上壘。

洋基 道奇 太空人

上一則

NBA／獨行俠菜鳥萊夫利連中21球 超越「鳥人」紀錄

下一則

NBA／誰拿總冠軍？巴克利看好綠衫軍 歐尼爾力挺獨行俠

延伸閱讀

MLB／大谷效應 人氣王道奇拚進場400萬人次

MLB／大谷效應 人氣王道奇拚進場400萬人次
MLB／休假10天被打爆 今永昇太歸咎指叉球失靈

MLB／休假10天被打爆 今永昇太歸咎指叉球失靈
MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷
MLB／洋基賈吉開轟OPS破1 吉爾單月5連勝

MLB／洋基賈吉開轟OPS破1 吉爾單月5連勝

熱門新聞

大谷與田中真美子結婚後展現人夫感。 (美聯社)

少年大谷→人夫大谷 真美子成道奇場邊最甜風景

2024-05-30 13:27
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)

大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

2024-05-30 15:21
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡

2024-05-30 00:40
比爾華頓(中)披上塞爾提克隊戰袍，在1986年NBA總冠軍戰登場。(美聯社)

NBA名人堂球星 「紅色巨人」華頓71歲癌逝

2024-05-27 22:41
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

2024-05-26 23:23
納達爾告別法網。(路透)

38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點

2024-05-27 13:45

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴