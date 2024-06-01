MLB／賈吉「雙響砲」5月炸14轟 獨享全壘打王

基隊長「法官」賈吉在客場對戰巨人在第3局敲出左外野3分砲，連續2場開轟。(美聯社)

洋基 隊「法官」賈吉（Aaron Judge）在5月的表現只有「瘋狂」可形容，在5月31日敲出單場雙響砲，單月轟出14發，以20轟甩開眾人獨居全壘打王，5月長打數並列史上最多，還寫下多項瘋狂紀錄。

洋基31日以6：2擊敗巨人隊，3局上賈吉的3分砲就為洋基逆轉比數，6局上又炸出一發陽春砲，洋基該局攻下3分奠定勝利基礎，賈吉加上首打席的一壘安打，總計4打數3安打、4分打點。

賈吉成為本季第一位達成20轟的球員，4月陷入低潮的他靠5月表現瘋狂超車，將太空人 隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的18轟擠到第二。

賈吉成為洋基隊史第一位在單月敲出14轟加上12支二壘安打的球員，在大聯盟史上則是第2位單月14轟、12支以上二壘打的球員。

另外，道奇 回到主場展開與洛磯的三連戰，沒想到首戰踢到鐵板。

道奇隊在總教練羅伯茲（Dave Robert）52歲生日這一天，打線沉默祝壽，以1：4不敵洛磯隊，大谷翔平3打數沒有安打、靠1次保送上壘。