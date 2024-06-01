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棒球／38歲陳偉殷術後投145公里 超越2022年自己

記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷前一場登板測到90.1哩、轉速2413轉的成績，對38歲的他是一大振奮。 (截圖自陳偉殷粉絲團)
陳偉殷前一場登板測到90.1哩、轉速2413轉的成績，對38歲的他是一大振奮。 (截圖自陳偉殷粉絲團)

台灣左投陳偉殷今年仍在美國獨立聯盟長島鴨隊打拚，前一場登板測到90.1哩、轉速2413轉的成績，對38歲的他是一大振奮，特別是在開刀復健後，投出接近2017年大聯盟均速，甚至超越2022年日職時期的球速。

陳偉殷官方臉書31日分享一張圖片，陳偉殷在台灣時間5月29日先發登板時，被測到投出90.1哩、轉速2413轉的成績，粉專發文中表示：「90.1英里，145公里，對很多年輕投手來說，可能只是日常，可是回到肩膀開刀復健那一刻，這顆球卻曾是他遙不可及的未來。」

陳偉殷生涯最快曾投出96哩的球速，而大聯盟「Baseball Savant」的數據中指出，陳偉殷生涯速球均速最快是2014年的92.5哩，陳偉殷目前的成績，較靠近2017年時的91哩均速。

至於轉速紀錄則是在2015年引進，陳偉殷的生涯速球平均轉速最高是2019年，當時平均為2139轉，如今測出更高數據。

陳偉殷在2020年重返日職，2021年加盟阪神虎隊，2022年在阪神二軍曾投出141公里最快球速，術後復出超越當時成績。

陳偉殷在2022年7月接受肩膀手術，手術後經歷了641天，才在今年4月27日重新站上正式比賽投手丘，在美國獨立聯盟長島鴨隊重新起步。

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