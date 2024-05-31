MLB／大谷效應 人氣王道奇拚進場400萬人次

大谷人氣旺，道奇要挑戰隊史首次單季400萬人次紀錄。 （美聯社）

道奇 隊本來就是大聯盟人氣最旺的球隊，今年打完前30場主場比賽，已經湧進139萬4088人次觀戰，單場平均達4萬6469人，兩個數字遙遙領先各隊，儘管重量級球星大谷翔平加盟首季只能「單刀」，開季前兩個月多項打擊數據仍是頂尖水準，能否幫助道奇完成隊史首次單季400萬人次紀錄，將是季末焦點話題。

時間拉回2012年，當時費城人隊81場主場356萬5718人次、場均4萬4021人排名第1，道奇332萬4246人次、場均4萬1040人位居第5，還落後洋基 、遊騎兵、巨人隊，也未打進季後賽；從2013年起，道奇進場人數躍居大聯盟榜首，除了2020年因為疫情 、各隊關門比賽，已經連續10年獨占鰲頭，而且連11季搶下季後賽門票，其中包括10座分區冠軍，成為票房保證。

道奇連續10年人氣居首這段期間，主場單季觀眾人數幾乎都在370萬以上，只有關門隔季的2021年掉到280萬4693人次、場均3萬4625人，至於隊史人氣最旺是2019年397萬4309人次，只差25691人就可達到400萬里程碑。

道奇球場可容納5萬6000人，本季前30場主場有8場超過5萬人，5月17日對紅人隊之吸引5萬3527人最多，若從目前單場平均4萬6469人推算，季末可能在376萬人次左右，想要衝上400萬人次，場均必須達到4萬9383人才行。

大聯盟各隊單季81場主場比賽，史上只有藍鳥（1991到93年）、洛磯（1993年）、洋基（2005到08年）、大都會（2008年）曾經達到400萬人次。道奇投打陣容眾星雲集，不只大谷擁有獨特魅力，另一位日籍球星山本由伸的表現也漸入佳境，團隊若能繼續維持近年單季百勝（近4個完整球季都達標）霸業，不是沒有機會衝破這道障礙。

再來看看大谷的老東家天使隊，在他加盟的前兩季2018、19年，觀眾人數都達302萬以上，場均3萬7286、3萬7321人分別排名第6、第5，疫情過後3個球季掉到1萬8667人、3萬0339人、2萬9069人，變成大聯盟中段班，每年分區排名不是第3就是第4，人氣指數也下滑。