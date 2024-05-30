我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

90秒內拼對29字 佛州7年級生拼字賽奪冠

中國出手 中止ECFA下對台134項商品關稅減讓

說自家球隊最爛被DFA 大都會投手怨英文不好遭媒體利用

記者陳宛晶／即時報導
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

大都會隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）29日遭大谷翔平敲出全壘打後，一連串失控行為，賽後稱自家球隊是最爛球隊，直接踩到地雷，火速遭到球隊指定讓渡，他今(30)天透過Instagram發表道歉聲明，也怨因自己英文不夠好遭媒體逮到機會大作文章。

羅培茲昨天遭大谷開轟後，下一棒面對弗里曼（Freddie Freeman）投到1好3壞，卻因向三壘審抗議出棒過半與否的判決，將球帽怒摔在地上，遭到驅逐出場，隨後將手套丟上觀眾席。讓大都會忍無可忍在於賽後訪問，他被問到此事時，羅培茲說不後悔自己的行為，並稱大都會是「大聯盟最爛球隊」。

碰到敏感發言，媒體再一次向他求證：「你是說最爛球隊嗎？」他回應：「對啊！看起來就是這樣。」

羅培茲今天在道歉聲明中澄清，他想表達的是對自己表現的失望，「我讓自己成為全聯盟最爛的隊友」，他指控：「不幸的是，我努力想用音文受訪卻衍生混亂，給了媒體製造頭條新聞的機會，而非試圖反映我想表達的事。」

羅培茲的辯白有人挺、有人不以為意，隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）是聲援的一方，「我認為你們應該聽得出來他想說的是『隊友』，至少我聽起來是這樣，我覺得媒體就是刻意在釣，藉此得到他們想得到的東西。」

賽佛里諾（Luis Severino）則是不挺的一方，他表示，自己也不認為羅培茲是想說「最爛球隊」，應該是因為語言造成誤解，「但記者有再跟他確認一次，而他說了對，我知道他生涯一直都是用英文受訪，他已經是大人了。」

大都會 大谷翔平

上一則

大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

下一則

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

延伸閱讀

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡
MLB／道奇卡彈吞最慘5連敗 教頭預告改變打線時刻到了

MLB／道奇卡彈吞最慘5連敗 教頭預告改變打線時刻到了
MLB／聽到被代打大谷翔平驚呆 隊友惡作劇成功

MLB／聽到被代打大谷翔平驚呆 隊友惡作劇成功
MLB／大谷翔平道奇第一棒初體驗4支0 布勒回歸首勝到手

MLB／大谷翔平道奇第一棒初體驗4支0 布勒回歸首勝到手

熱門新聞

比爾華頓(中)披上塞爾提克隊戰袍，在1986年NBA總冠軍戰登場。(美聯社)

NBA名人堂球星 「紅色巨人」華頓71歲癌逝

2024-05-27 22:41
大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

MLB／挨大谷一轟崩潰…羅培茲怒躑手套 大都會決定讓渡

2024-05-30 00:40
大谷與田中真美子結婚後展現人夫感。 (美聯社)

少年大谷→人夫大谷 真美子成道奇場邊最甜風景

2024-05-30 13:27
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

2024-05-26 23:23
納達爾告別法網。(路透)

38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點

2024-05-27 13:45
大谷翔平吸金能力驚人。(美聯社)

大谷翔平吸金超人氣讓道奇賺翻 其他球團也受惠

2024-05-30 15:21

超人氣

更多 >
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針