說自家球隊最爛被DFA 大都會投手怨英文不好遭媒體利用

大都會後援投手羅培茲挨大谷全壘打後行為失控，把手套丟上觀眾席。 (截圖自影片)

大都會 隊後援投手羅培茲（Jorge Lopez）29日遭大谷翔平 敲出全壘打後，一連串失控行為，賽後稱自家球隊是最爛球隊，直接踩到地雷，火速遭到球隊指定讓渡，他今(30)天透過Instagram發表道歉聲明，也怨因自己英文不夠好遭媒體逮到機會大作文章。

羅培茲昨天遭大谷開轟後，下一棒面對弗里曼（Freddie Freeman）投到1好3壞，卻因向三壘審抗議出棒過半與否的判決，將球帽怒摔在地上，遭到驅逐出場，隨後將手套丟上觀眾席。讓大都會忍無可忍在於賽後訪問，他被問到此事時，羅培茲說不後悔自己的行為，並稱大都會是「大聯盟最爛球隊」。

碰到敏感發言，媒體再一次向他求證：「你是說最爛球隊嗎？」他回應：「對啊！看起來就是這樣。」

羅培茲今天在道歉聲明中澄清，他想表達的是對自己表現的失望，「我讓自己成為全聯盟最爛的隊友」，他指控：「不幸的是，我努力想用音文受訪卻衍生混亂，給了媒體製造頭條新聞的機會，而非試圖反映我想表達的事。」

羅培茲的辯白有人挺、有人不以為意，隊友馬丁尼茲（J.D. Martinez）是聲援的一方，「我認為你們應該聽得出來他想說的是『隊友』，至少我聽起來是這樣，我覺得媒體就是刻意在釣，藉此得到他們想得到的東西。」

賽佛里諾（Luis Severino）則是不挺的一方，他表示，自己也不認為羅培茲是想說「最爛球隊」，應該是因為語言造成誤解，「但記者有再跟他確認一次，而他說了對，我知道他生涯一直都是用英文受訪，他已經是大人了。」