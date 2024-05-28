我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

民主黨8月全代會前 先通過提名拜登

MLB／大谷翔平5支0讓出打擊王 雙重賽第2場休兵有原因

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊與大都會之戰因日前下雨延期，今天改打雙重賽，日本球星大谷翔平在首戰5打數繳白卷，第2場乾脆休兵，總教練羅伯茲（Dave Roberts）連代打都不準備讓他上，原因是要讓先前被砸中的左大腿休息一下。

道奇與大都會隊的雙重賽首戰就打到延長賽10局，才由道奇隊以5：2帶走勝利，大谷翔平此戰打好打滿，不過第1局、第10局都遭到三振，另外3打席都敲出滾地球出局。

大谷翔平在美國時間16日時的打擊率是3成60，但該役在一壘時被牽制球砸中左腿，之後打擊率一路下滑，加上今天5打數0安打，打擊率來到3成29，讓他丟掉打擊率王的位置，最近5場比賽22打數3安打，打擊率僅1成36。

羅伯茲決定讓大谷翔平在休息45分鐘後開打的第2戰休兵，「讓他大腿熱了又冷掉後再出場不太合理。」基於這點讓大谷休息，就連代打可能性都打槍，「他不會上場。」

大谷翔平昨天談到大腿傷勢時曾表示，「對於揮棒的影響沒那麼大，確實不在最好的狀態，但對於軸心腳的影響不大。」他也認為每一天大腿的狀況都有變得更好。

大谷翔平 道奇 大都會

上一則

NBA／「士官長」巴特勒重返費城？傳76人想交易並提供頂薪

下一則

NBA／席亞康休賽季成自由球員 名記曝溜馬願開5年頂薪留人

延伸閱讀

影／週刊少年Jump運動漫畫賞 大谷翔平擔任評審

影／週刊少年Jump運動漫畫賞 大谷翔平擔任評審
MLB／大谷翔平熄火領3K 道奇本季首吞4連敗

MLB／大谷翔平熄火領3K 道奇本季首吞4連敗
MLB／大谷翔平敲三壘打但也領3K 道奇本季首吞4連敗

MLB／大谷翔平敲三壘打但也領3K 道奇本季首吞4連敗
道奇球星大谷翔平 傳買洛縣豪宅

道奇球星大谷翔平 傳買洛縣豪宅

熱門新聞

柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
比爾華頓(中)披上塞爾提克隊戰袍，在1986年NBA總冠軍戰登場。(美聯社)

NBA名人堂球星 「紅色巨人」華頓71歲癌逝

2024-05-27 22:41
獨行俠隊唐西奇(右)26日攻下33分，還有7籃板、5助攻、5抄截。(美聯社)

NBA／唐西奇、厄文各轟33分 獨行俠3連勝灰狼西決「聽牌」

2024-05-26 23:23
小鮑爾。 (美聯社)

NBA／黃蜂小波爾被控拒絕為小孩簽名 還開車輾人遭提告

2024-05-21 23:33
道奇隊日本球星大谷翔平。(美聯社)

MLB／大谷翔平購入785萬豪宅 有電影院、三溫暖

2024-05-22 22:05
納達爾告別法網。(路透)

38歲納達爾首輪落敗 法網神奇之旅可能到終點

2024-05-27 13:45

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光