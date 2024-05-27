MLB／最惡裁判赫南德茲即將退休 本季曾1場判錯18球

大聯盟最惡裁判赫南德茲終於要退休了。(路透)

大聯盟最惡裁判赫南德茲（Ángel Hernández）即將從賽場上告別，「今日美國」報導62歲的他將在明天退休 ，本季從5月10日後就不曾出現在場上執法，消息指出，大聯盟已在上周末完成他的財務結算，預計在明天正式公布他的退休人事案。

赫南德茲20歲就展開裁判生涯，1993年升職為大聯盟全職裁判，但多年來爭議不斷，長期在選手、教練、球迷各種票選評價最差的裁判中名列前茅。

赫南德茲去年因背傷僅執法10場，就錯過161個好壞球判決；他在今年美國時間4月12日遊騎兵、太空人 之戰擔任主審再度遭到炎上，遊騎兵菜鳥蘭佛特（Wyatt Langford）被連續3顆在好球帶以外的球三振，最終數據更是顯示他全場有18球判錯，12球壞球被他判成好球、6顆好球被判成壞球，好球判決準確率只有78%，壞球準確率則是96%。

赫南德茲曾在2017年一狀告上法院，指控大聯盟種族歧視 ，認為自己因為身為古巴裔，長期在季後賽執法排班中被不公平對待，前一次在世界大賽執法已是2005年，前一次站聯盟冠軍賽則是2016年；大聯盟對此提出白人裁判及其他族裔裁判的相關晉升數據，證明並無顯著差異，法院已在2021年駁回赫南德茲的上訴。

4月12日之戰執法數據