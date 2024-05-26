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MLB／道奇卡彈吞最慘5連敗 教頭預告改變打線時刻到了

記者陳宛晶／即時報導
道奇隊日籍強打大谷翔平26日4打數僅敲出1安打。(美聯社)
道奇隊日籍強打大谷翔平26日4打數僅敲出1安打。(美聯社)

道奇隊的近況有多混亂？今天第6局連貝茲（Mookie Betts）都上演記錯出局數的烏龍，打線遭到封鎖，直到9局上才靠大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）安打串連打回唯一分數，道奇以1：4不敵紅人隊，吞下5連敗，本季首度3連戰遭到橫掃。

道奇此役由日籍投手山本由伸先發5局被敲6安打、失4分，送出8次三振，失分都出現在第3局，單局被敲4安打，而0：4的落後對於現在的道奇來說顯然太過艱難。

道奇打線全場5安打，大谷4打數敲出1安打，前兩打席是內野滾地球出局，第3打席遭到三振，直到第9局的一壘打出現，弗里曼補上二壘打，讓道奇不至於全場掛蛋。

道奇隊日籍投手山本由伸26日先發5局被敲6安打、失4分，送出8次三振。(美聯社)
道奇隊日籍投手山本由伸26日先發5局被敲6安打、失4分，送出8次三振。(美聯社)

道奇5連敗期間合計攻下11分，總教練羅伯茲（Dave Roberts）指出，「當打擊低迷，狀況當然就比較死氣沈沈。」他強調，現在的打擊狀況並非來自準備不足，但重點還是要看結果。

他表示，這並非大問題，但這兩周的打擊狀況確實較不理想，「明天的先發打線可能會有些調整。」

此役在第6局還出現烏龍畫面，三壘手赫南德茲（Kiké Hernández）接球傳一壘後抓下第2個出局數，卻見幾位道奇選手已往休息室的方向前進，其中又以貝茲跑最快，明顯記錯出局數。

道奇 羅伯茲 大谷翔平

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