我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

MLB／小熊教頭讓他投1休10 今永也嚇一跳

記者藍宗標／綜合報導
今永昇太出賽9場投出5勝、防禦率0.84，目前穩居大聯盟防禦率王。(路透資料照片)
今永昇太出賽9場投出5勝、防禦率0.84，目前穩居大聯盟防禦率王。(路透資料照片)

小熊隊日籍左投今永昇太原定24日登板先發，在聖路易對決紅雀隊，不過三連戰首戰因雨延賽，小熊總教練康索（Craig Counsell）原本可讓今永25日就上場，卻做出完全不同的決定，他的下一場先發將延到29日在密爾瓦基對決釀酒人隊，今永收到指令也嚇一跳。

本季賽事開打近兩個月，今永出賽9場投出5勝、防禦率0.84，不但穩居大聯盟防禦率王，更是防禦率從1913年列入正式紀錄後，生涯前9場先發數字最低的投手。

今永過去在日職每周登板1場，今年轉戰大聯盟後只有兩次投1休4，有5次休5，還有1次休了6天才登板，康索25日宣布他的下一戰日期，意謂今永在19日對海盜隊之戰先發7局無失分後，足足休10天才輪到先發任務。

康索說：「今永可能對此感到有點驚訝，但他感覺很好。」

今永去年在橫濱隊22場先發投了148局，今年在小熊9場先發已投53.2局，康索認為這位30歲投手初登大聯盟，賽制、旅行、文化都不同，會承受更多壓力，從長遠來看，這種調度方式有益。

今永表示，康索有和他討論此事，這是漫長賽季，不只今年、還有明年和後年，同意教頭的決定。

大聯盟投手生涯前10場先發最低防禦率1.19，由博覽會隊羅傑斯（Steve Rogers）在1973年締造，今永30日首戰釀酒人很有機會改寫紀錄，他說：「真的不覺得疲累，隊友和球團工作人員幫我降低壓力，所以我感覺很棒。」

上一則

場邊人語／後場給力 灰狼失利

下一則

MLB／大谷翔平熄火領3K 道奇本季首吞4連敗

延伸閱讀

MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷

MLB／賈吉17轟登頂、生涯900安出爐 兩大數據超越大谷
MLB／今永昇太得知投1休10嚇一跳 小熊教頭有話說

MLB／今永昇太得知投1休10嚇一跳 小熊教頭有話說
MLB／大谷翔平敲三壘打但也領3K 道奇本季首吞4連敗

MLB／大谷翔平敲三壘打但也領3K 道奇本季首吞4連敗
MLB舊金山台灣日 蕭美琴錄影為台美友誼喝采

MLB舊金山台灣日 蕭美琴錄影為台美友誼喝采

熱門新聞

趙露思擔任巴黎奧運火炬手。（取材自微博）

巴黎奧運／女星趙露思擔任火炬手：早上3:30就起床怕遲到

2024-05-18 19:45
柯瑞的乾妹妹布琳克與大谷合影。 （截圖自道奇官方X）

MLB／柯瑞乾妹與大谷翔平合照 高身長驚艷眾人

2024-05-21 18:53
羽生結弦。（路透資料照片）

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

2024-05-19 22:21
2024英雄聯盟季中邀請賽（MSI）GEN戰隊戰勝BLG戰隊。（新華社）

英雄聯盟季中邀請賽 南韓擊敗中國 韓選手Peyz擊殺創紀錄

2024-05-19 13:04
愛德華(左)16分、8籃板、7助攻。(美聯社)

NBA／落後20分驚奇逆轉 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

2024-05-19 22:45
溜馬隊和尼克隊今天進行東區準決賽驟死第7戰，溜馬以130：109帶走勝利，繼2014年後再闖東區決賽。 （美聯社）

NBA／布朗森驟死戰傷退 溜馬連趕2戰淘汰尼克

2024-05-19 18:29

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默