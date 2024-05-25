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棒球／阿州這所大學闖進8強 大學世界大賽那天是「廢校日」

記者陳宛晶／即時報導
伯明罕南部學院棒球隊闖進最後八強。（影片截圖）
伯明罕南部學院棒球隊闖進最後八強。（影片截圖）

電影般的劇情，正在現實中上映。隸屬NCAA男子棒球三級的伯明罕南部學院（Birmingham-Southern College），學校即將在5月底廢校，但棒球隊闖進最後八強，大學世界大賽（College World Series）展開的那一天，正好也是廢校日，選手們將為已經不存在的學校出賽。

位於阿拉巴馬州的伯明罕南部學院成立於1918年，目前約有1300名學生，校方在今年3月26日宣布因財務困難，已無資源繼續維持，將在5月底關閉學校，這段時間仍會維持包括體育校隊在內的正常運作。

當時伯明罕南部學院棒球隊的戰績13勝10敗，隨著例行賽落幕結束賽季的可能性高，但就在公布廢校的那一天開始，他們打下14勝2敗、一度取得9連勝，挺進季後賽

伯明罕南部學院先通過第一階段考驗，第二階段面對丹尼森大學（Denison University），25日進行系列賽第2戰，9名選手因食物中毒所苦，其中1人被救護車警急送醫，半數選手在比賽途中還在場邊吊點滴，最終竟以7：6贏球，在3戰2勝制系列賽出線，確定挺進最後8強，球隊官方社群感性寫下：「學校可能即將關閉，但他們的故事還在繼續書寫。」

大學世界大賽將於5月31日展開，從6月開始，伯明罕南部學院將代表一所已經不存在的學校出賽，他們的故事已經吸引許多電視節目、紀錄片製作人注意，向球隊申請拍攝，也獲得准許以鏡頭記錄下接下來的季後賽之旅。

教練魏斯伯格（Jan Weisberg）表示，「通常大家會認為這會對選手造成分心，但如果選手在這段時間已經可以應對廢校帶來的紛擾，沒有道理這會是問題。」

每一部棒球劇集中，總有核心角色的存在，而伯明罕南部學院不乏這樣的人物，主力投手德瑞克．拉洛許（Drake LaRoche）的父親是有12年大聯盟資歷的亞當．拉洛許（Adam LaRoche），而亞當．拉洛許在2016年春訓時無預警宣布退役的原因，就與德瑞克有關。

此事件在當年曾引起不小的話題，當時35歲亞當．拉洛許因不滿白襪隊總經理威廉斯（Ken Williams）要求他少帶兒子到休息室，一氣之下決定直接退休，放棄該年年薪1300萬美元，當時有不少球隊、球員都表態力挺，白襪選手甚至一度揚言罷賽抵制。

世界大賽 季後賽 阿拉巴馬州

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