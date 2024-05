棒球／阿州這所大學闖進8強 大學世界大賽那天是「廢校日」

電影般的劇情,正在現實中上映。隸屬NCAA男子棒球三級的伯明罕南部學院(Birmingham-Southern College),學校即將在5月底廢校,但棒球隊闖進最後八強,大學世界大賽 (College World Series)展開的那一天,正好也是廢校日,選手們將為已經不存在的學校出賽。

位於阿拉巴馬州 的伯明罕南部學院成立於1918年,目前約有1300名學生,校方在今年3月26日宣布因財務困難,已無資源繼續維持,將在5月底關閉學校,這段時間仍會維持包括體育校隊在內的正常運作。

當時伯明罕南部學院棒球隊的戰績13勝10敗,隨著例行賽落幕結束賽季的可能性高,但就在公布廢校的那一天開始,他們打下14勝2敗、一度取得9連勝,挺進季後賽 。

BIRMINGHAM SOUTHERN TO THE D3 WORLD SERIES 🔥🔥🔥



Their school is closing down May 31st so they will be representing a school that no longer exists. Crazy stuffpic.twitter.com/7t2oS69v9j