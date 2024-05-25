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MLB／大谷5打數沒建功 紅人轟爆道奇

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。(美聯社)
大谷翔平5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。(美聯社)

道奇隊投手群24日11次四死球保送釀禍，給了紅人隊產出「重量級」全壘打的機會，紅人第6局滿貫砲帶動6分大局，終場以9：6擊敗道奇；大谷翔平5打數繳白卷，打擊率下滑到3成40。

道奇24日在客場展開與紅人的3連戰，此役也是大谷首度在尚未開轟過的大美國球場先發出賽，日本媒體關注他的全壘打版圖能否解鎖第26座球場，結果空手而歸。

大谷前3打席都擊出內野滾地球，1球打向三壘、2球打向游擊，第4、5打席都是游擊上方飛球出局，唯一有貢獻的打席是第2局在一出局、二三壘有人時的游擊方向滾地球帶有1分打點，助陣道奇攻下單局第4分。

道奇先發投手帕克斯頓（ames Paxton）投4.2局失5分，首局在2保送之後挨了史提爾（Spencer Steer）的三分砲，道奇雖然很快為他逆轉戰局，但5局下的投球再現危機，先是挨了柴斯費爾德（Stuart Fairchild）的陽春砲，兩出局後再投出保送被換下。

接替的後援投手提油救火，拉米瑞茲（Yohan Ramírez）面對3人次都是保送，包括1次四壞球、2次觸身球，先讓紅人擠回1分，維西亞（Alex Vesia）登板再被英迪亞（Jonathan India）掃出滿貫砲，紅人單局攻下6分。

大谷翔平到訪，紅人隊抓準商機，主場大美國球場周邊商品店推出印有大谷和自家球星克魯茲（Elly De La Cruz）的一系列商品，自製對決話題；克魯茲賽前也被問到對壘大谷，他回應：「他很快，但我才是地表最快的男人。」

大谷曾在大美國球場替補出賽2場，留下2打席、1打數沒有安打，今年轉戰道奇後，這波與紅人的客場3連戰是他首在這裡先發出賽。

道奇 大谷翔平 克魯茲

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