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MLB／41歲韋蘭德生涯累積3377K 跨入史上前10

記者陳宛晶／即時報導
韋蘭德生涯累積3377K。(路透)
韋蘭德生涯累積3377K。(路透)

活到老、K到老，41歲韋蘭德（Justin Verlander）24日面對運動家隊先發6局失2分（責失1分），送出本季個人單場新高的9次三振，生涯累積3377K，超越麥道斯（Greg Maddux），攀上大聯盟生涯三振榜第10。

太空人隊24日以6：3擊敗運動家，韋蘭德以99球投6局，被敲8安打，首局因游擊手潘尼亞（Jeremy Peña）的失誤開啟危機，最終丟掉1分，第5局則是挨了布勒戴（JJ Bleday）的陽春砲。

韋蘭德賽前累積3368K，逼近麥道斯的3371K，此役第2局面對托羅（Abraham Toro）飆出單場第4K，正式超越麥道斯的數字，單場9K入袋後，目前以3377K排名史上第10位。

韋蘭德下一個追逐的目標還有些遙遠，強森（Walter Johnson）3508K排名第9，史上第一的寶座上則是萊恩（Nolan Ryan）的5714K。

此外，韋蘭德的三振數為現役選手之最，在他之後有薛則（Max Scherzer）3367K、克蕭（Clayton Kershaw）2944K，兩人目前都在60天傷兵名單。

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