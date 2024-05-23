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MLB／大谷聽到被換代打驚呆 隊友惡作劇啦

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（取材自X平台）
大谷翔平被告知「換代打」當場嚇呆。（取材自X平台）

道奇日本球星大谷翔平21日被隊友惡作劇，一度以為自己被代打換下，表情名符其實的「驚呆」，有趣的畫面剛好被電視轉播捕捉而瘋傳，始作俑者羅哈斯（Miguel Rojas）解釋說：「我是希望讓氣氛輕鬆一點啦。」

事情發生在道奇隊與響尾蛇之戰8局下，當時道奇隊3：7落後，快要輪到大谷翔平打擊，他拎著球棒要上場準備，不料羅哈斯也拿著球棒經過，告訴他：「今天不需要你觸擊，我會幫你代打。」隨後走上場。

大谷翔平立刻呆立在原地不知所措，滿臉驚恐，而一旁的赫南德茲（Teoscar Hernandez）則是笑個不停，好在羅哈斯很快折返，告訴大谷是開玩笑的，而大谷最後上場打擊，敲出飛球出局。

這段影片在網路上成為熱門討論話題，羅哈斯接受日本媒體訪問時，也揭曉當時的對話內容，會聊到觸擊是因為當時投手提普利（Joe Mantiply）在21日假先發時，大谷就曾靠觸擊點出內野安打。

羅哈斯也解釋，自己是希望讓球隊氣氛輕鬆一些，也想讓大谷翔平跟山本由伸這些新同學更能感受到歡迎，「昨天我們輸球，但還是需要放鬆，這是個漫長球季，前面還有很多比賽要面對。」

羅哈斯是「代打惡作劇」常客，去年也曾用同一招整弗里曼（Freddie Freeman），當時立刻被弗里曼叫回去，而這次成功嚇到大谷，羅哈斯說：「他看起來真的很驚訝，我希望他會喜歡。」

大谷翔平 道奇 日本

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