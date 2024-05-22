MLB／大谷翔平2盜滑破2球褲 道奇3分都有他但中止4連勝

大谷翔平有2安、2得分、1打點演出，2次奮力盜壘還導致球褲破掉2次。（美聯社）

道奇 隊日本 球星大谷翔平 21日雖有2安、2得分、1打點演出，2次奮力盜壘還導致球褲破掉2次，然而投手失血過多，道奇隊最終仍以3：7輸給響尾蛇隊，中止4連勝。

大谷擔任先發第2棒、指定打擊，全隊得分都與他有關，首打席遭到三振後，4局下率先敲出左外野二壘打，1出局後發動盜壘成功站上三壘，並靠捕手傳球失誤一口氣衝回本壘，得到道奇隊第1分，只不過因為左膝球褲破裂，跟隊友慶祝完就進去室內更衣。

6局下大谷在三壘有人時的適時安打，幫助道奇得到第2分，接著又成功盜上二壘，單場第2盜、本季第13盜，此時左腿球褲又破洞，他靠著史密斯（Will Smith）的二壘打跑回球隊第3分後，又回去換球褲。

Ohtani’s pants is so tattered with that big hole in the knee area 😂 it’s literally falling off in a way 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gZoQpgAPcY — shobae 大谷翔平 ¹⁷ Ohtani Shohei ¹⁷ 🦋 (@shoheisaveus) May 22, 2024

8局下最後打席，大谷敲出右外野飛球出局，此戰4打數2安打，打擊率上升到3成56，今年連續13次盜壘還沒失敗過。

響尾蛇攻勢猛烈，2局上就靠連續4支安打攻下2分，第5到第7局連續得分，包含沃克（Christian Walker）6局上的陽春砲，7局上彼德森（Joc Pederson）的三分砲，更是直接把一度追近到1分差的道奇隊甩到身後。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）6局被敲4支安打，丟掉3分有2分責失，優質先發拿下第2勝；道奇先發投手史東（Gavin Stone）6局被敲8支安打，丟掉4分承擔第2敗。