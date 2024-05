MLB／大谷翔平2盜滑破2球褲 道奇3分都有他但中止4連勝

道奇 隊日本 球星大谷翔平 21日雖有2安、2得分、1打點演出,2次奮力盜壘還導致球褲破掉2次,然而投手失血過多,道奇隊最終仍以3:7輸給響尾蛇隊,中止4連勝。

大谷擔任先發第2棒、指定打擊,全隊得分都與他有關,首打席遭到三振後,4局下率先敲出左外野二壘打,1出局後發動盜壘成功站上三壘,並靠捕手傳球失誤一口氣衝回本壘,得到道奇隊第1分,只不過因為左膝球褲破裂,跟隊友慶祝完就進去室內更衣。

6局下大谷在三壘有人時的適時安打,幫助道奇得到第2分,接著又成功盜上二壘,單場第2盜、本季第13盜,此時左腿球褲又破洞,他靠著史密斯(Will Smith)的二壘打跑回球隊第3分後,又回去換球褲。

Ohtani’s pants is so tattered with that big hole in the knee area 😂 it’s literally falling off in a way 😭😭😭😭 pic.twitter.com/gZoQpgAPcY