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金鶯韓德森15轟成全壘打王 大谷13轟仍是國聯最猛

記者藍宗標／綜合報導
金鶯隊韓德森對水手隊之戰，首局首打席擊出全壘打。（美聯社）
金鶯隊韓德森對水手隊之戰，首局首打席擊出全壘打。（美聯社）

金鶯隊開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）又轟了，19日對水手隊之戰首局首打席全壘打，成為致勝一擊，幫助金鶯6：3獲勝，也以15轟和太空人隊塔克（Kyle Tucker）並列大聯盟全壘打王。

韓德森1局下砲轟水手先發投手柯比（George Kirby），本季第5支首局首打席全壘打出爐，在大聯盟排名第1。

韓德森去年奪下美聯新人王，28轟寫下個人單季新高，今年才打44場比賽已有15轟，也是史上第6位年紀在22歲（含）以下，開季前44戰至少出現15轟的球員。

金鶯隊史單季50轟打者只有兩人，分別是1996年安德森（Brady Anderson）50轟、2013年戴維斯（Chris Davis）53轟，韓德森如果維持目前開轟速度，推算季末將達55轟。

另外，1996年安德森單季12支首局首打席全壘打，也是隊史最佳紀錄，韓德森也有機會挑戰。

除了15支全壘打獨佔鰲頭，韓德森4支三壘打、31分打點、長打率5成98、 整體攻擊指數（OPS）0.946也在金鶯排名第1。

道奇大谷翔平目前13轟和洋基隊賈吉（Aaron Judge）並列第3，也是國聯最多轟球員。

太空人 大谷翔平 道奇

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